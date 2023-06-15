THY Emlak Konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Arnavutköy Yenişehir evleri kura çekim tarihi belli oldu mu? 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı...

"THY Emlak Konut Yenişehir Evleri kura çekimi ne zaman?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Emlak Konut ve THY işbirliği ile İstanbul Arnavutköy'de yeni bir proje hayata geçiriliyor. Toplu konut projesinin detayları ise merak konusu oldu. Peki, Yenişehir Evleri Arnavutköy başvuru sonuçları belli oldu mu? İşte Arnavutköy Yenişehir Evleri kura tarihi ve ödeme planı 2023!