Engelli maaşı bayramdan önce yatacak mı? Temmuz ayı engelli ve yaşlı maaşı Kurban Bayramından önce ödenecek mi? Açıklama geldi...
"Engelli maaşı bayramdan önce yatacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, engelli maaşının ödeme tarihleri hakkında detayları duyurdu. Peki, engelli maaşı bayramdan önce yatacak mı? Engelli ve yaşlı maaşı Kurban Bayramından önce ödenecek mi? Açıklama geldi...
"Engelli maaşı bayramdan önce yatacak mı? Engelli maaşı Kurban Bayramından önce mi, ne zaman yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, engelli ve yaşlı maaşlarının ödeme tarihlerine yönelik açıklamalarda bulundu. Peki, engelli maaşı bayramdan önce yatacak mı? Engelli ve yaşlı maaşı Kurban Bayramından önce ödenecek mi? Açıklama geldi...
ENGELLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Temmuz ayı engelli ve yaşlı maaşları bayramdan önce hesaplara yatacak" açıklamasında bulundu.
ENGELLİ AYLIĞINA NE KADAR ZAM GELECEK?
Engelli aylığı da yeni asgari ücret ile birlikte yükselecek. Engell aylığı halen yüzde 40-69 oranında engelliler için 1738 TL.
Yüzde 70 ve üzeri oranında engelliler için 2 bin 609 TL olarak uygulanıyor.
Yüzde 25 zam olursa: Yüzde 40 ve üzeri engelli için 2 bin 172 lira, yüzde 70 ve üzeri engelli için 3 bin 261 lira
Yüzde 30 zam olursa: Yüzde 40 ve üzeri engelli için 2 bin 259 lira, yüzde 70 ve üzeri engelli için 3 bin 391 lira
Yüzde 35 zam olursa: Yüzde 40 ve üzeri engelli için 2 bin 346 lira, yüzde 70 ve üzeri engelli için 3 bin 522 liraya yükselecek.
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