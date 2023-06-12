"Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ne zaman? Öğrencilere ÖTV ve KDV'siz cep telefonu tarihleri açıklandı mı, başvuru şartları neler?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cep telefonu fiyatlarının zamlanmasıyla birlikte, yakın zamanda cep telefonu alacak olanlar, öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı şartları ile ilgili araştırmalara hız kazandırdı. Peki, Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ne zaman? Öğrencilere ÖTV ve KDV'siz cep telefonu tarihleri açıklandı mı, başvuru şartları neler?