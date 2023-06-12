Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ne zaman? Öğrencilere ÖTV ve KDV'siz cep telefonu tarihleri açıklandı mı, başvuru şartları neler?
"Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Seçimin ardından öğrencilere ÖTV ve KDV olmadan vergisiz cep telefonu satışı telefon fiyatlarının artmasıyla birlikte son durum gelişmeleri takip ediliyor. Öğrenciye vergisiz cep telefonu satışı, öğrencilere finansal açıdan daha uygun bir seçenek sunacak. Peki, Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ne zaman? Öğrencilere ÖTV ve KDV'siz cep telefonu tarihleri açıklandı mı, başvuru şartları neler?
"Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ne zaman? Öğrencilere ÖTV ve KDV'siz cep telefonu tarihleri açıklandı mı, başvuru şartları neler?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cep telefonu fiyatlarının zamlanmasıyla birlikte, yakın zamanda cep telefonu alacak olanlar, öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı şartları ile ilgili araştırmalara hız kazandırdı. Peki, Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ne zaman? Öğrencilere ÖTV ve KDV'siz cep telefonu tarihleri açıklandı mı, başvuru şartları neler?
ÖĞRENCİYE VERGİSİZ CEP TELEFONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması bulunmuyor. Konuyla ilgili düzenlemenin 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden sonra yapılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI NELER?
Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.
VERGİSİZ TELEFON FİYATLARI NE KADAR?
Örnek olarak, Apple 14 128 GB cihazın vergisiz satış fiyatı 18 bin TL olarak belirlenirken, KDV, ÖTV ve diğer vergiler eklendiğinde bu fiyat 42 bin TL'ye yükselmektedir.
Apple'ın son ürünü iPhone 14 Pro Max'in Türkiye satış başlangıç fiyatı 59 bin TL olurken, yaklaşık 26 bin TL'sinin vergilerden oluştuğu biliniyor. Bu cihazın ise vergisiz satış fiyatının 30 bin civarında olması bekleniyor.
CEP TELEFONU VERGİ ORANLARI
Telefonların vergisiz fiyatı üzerinden sırasıyla %1 oranında Kültür Bakanlığı Payı, %12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve %18 oranında KDV alınıyor. Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişiyor.
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- Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ne zaman? Öğrencilere ÖTV ve KDV'siz cep telefonu tarihleri açıklandı mı, başvuru şartları neler?
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