Sandık görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Sandık görevli ücretleri Haziran ayında yatar mı?
"Sandık görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 14-28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin ardından gözler seçim sandık görevlisi ücreti ödeme tarihine çevrildi. 14-28 Mayıs tarihlerinde görev alanlara, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen oran doğrultusunda sandık görevlisi ücreti ödenecek. Peki, Sandık görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Sandık görevli ücretleri Haziran ayında yatar mı?
"Sandık görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Sandık görevli ücretleri Haziran ayında yatar mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Haziran ayı devam ederken sandık görevlisi ücreti 2023 ödeme tarihi için beklentiler yoğunlaştı. Türkiye Genelinde düzenlenen 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri 81 il ve 973 ilçede tamamlanmıştı. Peki, Sandık görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Sandık görevli ücretleri Haziran ayında yatar mı?
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ HAZİRAN'DA MI YATACAK?
Sandık görevlisi ücretlerinin herhangi bir sorgulama sayfası bulunmuyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihinde görev yapan sandık kurulu üyelerine yapılacak ücretlerin ödeme tarihine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. İlk tur ve ikinci turda müşahit olarak görev yapanlara ücret ödenmeyecek. Seçim görevli ücretlerinin ise en geç Haziran ayı içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.
SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ FARKLI MI OLACAK?
14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimleri düzenlendi. 28 Mayıs Pazar günü yapılan seçimlerde ise sadece 2. tur cumhurbaşkanı seçimleri gerçekleştirildi. İki seçimde görev alanlar ise ücret farkı olup olmayacağını merak ediyor. İlk turda oy sayımı, dökümü vb. işlemler uzun sürdüğünden ücret farklı olup olmayacağı araştırılıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun farklı ücret ödenmesine ilişkin resmi bir açıklaması bulunmuyor.
MÜŞAHİTLERE ÜCRET ÖDENMEYECEK
Müşahit veya diğer bir adıyla seçim gözlemcisi sandık kurullarının oluşturulması, oy kullanma, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eder ve gerekli durumlarda itirazlarda bulunur. Müşahitlik, gönüllülük esasına dayalı olarak yapılmaktadır.
Müşahitler, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu'na sundukları liste üzerinden kura şeklinde belirlenmektedir. Seçim günü görev yapabilmeleri için bir siyasi parti onaylı "Müşahit Görev Belgesi"ne sahip olmaları gerekir. Gönüllülük esasına dayalı olarak yapılan Müşahitlik görevini yapanlara seçim görevli ücreti ödenmez.
2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?
14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek seçimlerde görev yapan sandık kurulu üyelerinin alacağı ücretler belli olmadı.
Ancak seçim görevli ücretleri memur maaş katsayısı oranına göre belirlenmektedir. genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor. İlk tur ve ikinci turda görev yapanlara sadece tek bir ücret değil iki farklı ödeme gerçekleştirilecek.
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