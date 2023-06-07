Girişimciye 150 bin TL hibe başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Girişimciye hibe desteği e-Devlet başvuru ekranı! Son iki gün...
"Girişimciye 150 bin TL hibe başvuru şartları neler?" sorusu gündemdeki yerini aldı. İŞKUR kendi işini yapmak isteyenlere hibe desteği vereceğini açıkladı. Son dakika açıklamasının ardından başvuru yapmak isteyenler konuya dair detayları araştırıyor. Hibe başvuruları 9 Haziran tarihine kadar e-Devlet üzerinden yapılacak. İşte, detaylar...
Kendi işini kurmak isteyenlere müjde! Girişimciye 150 bin TL hibe desteği verilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden alınmaya başladı. Engelli girişimciye hibe desteği hakkında detaylar A haber canlı yayınında açıklandı. Peki, engelli girişimciye 150 bin TL hibe başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, haberin ayrıntıları...
18.1 MİLYONLUK DESTEK
İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre, Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden İdari Para Cezası Olarak Tahsil Edilen Tutarları Kullanmaya Yetkili Komisyon'un 2023 yılı 1. dönem toplantısında alınan kararlar uyarınca 145 projeye 18.1 milyon lira destek sağlanacak.
Tahsis edilen 18.1 milyon lira ile engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına, engelli istihdamını sağlayacak destek teknolojilerine, engellinin işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına, engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimi ile ruhsal ve zihinsel engelli bireylerin istihdam edileceği "Korumalı İşyeri Desteği"ne yönelik projeler desteklenecek.
YÜZDE 67 ARTIRILDI
Engelli kendi işini kurma hibe desteği miktarı ise tarım ve hayvancılık dışındaki projeler için yaklaşık yüzde 67'lik bir artışla 150 bin lira olacak. Tarım ve hayvancılık projelerinde ise bu tutar 115 bin lira olarak uygulanacak.
Eski hükümlülerin girişimcilik projelerine ise tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde 90 bin, diğer sektörlerde 110 bin liraya varan destek sağlanacak.
NASIL BAŞVURULACAK?
Engelli girişimciler proje başvurularını 9 Haziran günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.
Engellilere yönelik çalışma yapanlar ise projelerini hazırlayıp 9 Haziran günü mesai saati sona erene kadar bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne elden veya posta yoluyla teslim edebilecek.
Ayrıca kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin de projelerini belirtilen tarihe kadar Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri aracılığı ile bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne iletmesi gerekecek.
BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?
- İŞKUR'a kayıtlı olmak.
- 18 yaşını tamamlamış olmak.
- Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle iş gücünün en az yüzde 40'ından yoksun olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek ya da eski hükümlü olmak.
- Emekli olmamak.
- Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak.
- Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmaması.
- İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek.
- Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak.
- Herhangi bir icra dosyası bulunmamak.
- Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak.
NELER DESTEKLENİYOR?
Engellilere yönelik hibe destekte karşılanacak maliyetler şöyle:
* KURULUŞ İŞLEMLERİ DESTEĞİ: İş yeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 10 bin lira.
* İŞLETME GİDERİ DESTEĞİ: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla yüzde 60'ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 30 bin lira.
Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde kira desteği sağlanmadığından en fazla 15 bin lira.
* KURULUŞ (DEMİRBAŞ) DESTEĞİ: Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili demirbaş maliyetleri için vergiler dâhil en fazla 90 bin lira.Diğer sektörlere ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 110 bin lira.
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