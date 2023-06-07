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Forte halka arz oluyor! Borsada satış tarihleri 8-9 Haziran

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.06.2023
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Forte halka arz oluyor! Borsada satış tarihleri 8-9 Haziran

Havacılık ve savunma sanayii başta olmak üzere kamu kurumlarının ve özel sektörün uçtan uca teknoloji çözüm ortağı Forte’nin halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Halka arz, 8-9 Haziran tarihlerinde, İnfo Yatırım aracılığıyla “Borsada Satış” yöntemi ile gerçekleştirilecek.

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