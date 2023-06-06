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THY ile ITA Airways arasında ortak uçuş kararı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.06.2023
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THY ile ITA Airways arasında ortak uçuş kararı

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu markası Türk Hava Yolları (THY) ile İtalya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi ITA Airways temmuz itibarıyla ortak uçuşlara başlayacağını duyurdu.

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