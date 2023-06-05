Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı verilecek mi? BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURUSU 2023! Ne zaman verilecek, başvuru şartları neler?
"Öğrencilere 1000 TL Kurban Bayramı harçlığı ne zaman verilecek?" sorusunun cevabı araştırılıyor. 2023 Kurban Bayramı'na sayılı günler kala gözler öğrencilere bayram ikramiyesi için Başkan Erdoğan'dan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan öğrencilere bayram ikramiyesi tutarının 1000 TL olacağı belirtildi. Binlerce öğrenci konuya dair detayları sorgulamaya başladı. İşte, öğrencilere 1.000 TL bayram ikramiyesi sorgulama ekranı!
"Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı ikramiyesi ne zaman verilecek?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin açıklama için gözler Bakan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Kurban Bayramı'na kısa süre kala binlerce öğrenci, bin TL bayram harçlığı başvurusu hakkında detayları sorguluyor. Peki, öğrencilere 1.000 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek? İşte, haberin ayrıntıları...
ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI VERİLECEK Mİ?
Üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda yılda iki kez bayram ikramiyesi verilecek.
"Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek paranın 1000 TL tutarında olması öngörülüyor.
ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?
Üniversite öğrencilerine verilmesi planlanan bayram harçlığı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Henüz ikramiye ücreti ve ödeme tarihleri takvimi belli olmadı.
Ancak emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödemeler yapılıyor.
Öğrencilere ödenecek bayram ikramiyelerinin de benzer şekilde Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2023 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 28 Haziran'da idrak edilecek. Bayram, 1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek.
Öğrencilere ödenecek bayram ikramiyelerinin Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor
Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde AK Parti seçim beyannamesini kamuoyu ile paylaştı.
Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada gençler için şu müjdeleri verdi:
10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET
Gençlere aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz. Sosyal yardımları insanlarımızın yoksulluk seviyesine düşmesini önleyecek yaklaşımla yeniden yapılandıracağız.
ÜNİVERSİTELİLERE GENÇLİK KARTI
Üniversiteli gençlerimize Gençlik Kartı uygulamasını başlatacağız. Bu kartla gençlerimiz tiyatro, Sinema gibi etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanacak.
Gençlerimizi aile kurmaya teşvik etmek için, eğitiminden istihdamına, evliliğinden çocuk bakımına kadar her alanda kendilerine maddi katkı vereceğiz.
Kaynağı ülkemizin kendi ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak bir Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 5 Haziran PUAN DURUMU!
- LGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
- Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı sigara fiyat listesi açıklandı mı, belli oldu mu? İşte güncel sigara fiyatları...
- EYT prim - yaş SGK tablosu netleşti! Bağkur İHYA, staj ve çıraklık, 5000 prim çemberi şekillendi! 2000, 2002, 2004, 2008 arası sigorta girişliler...
- Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? 28 Mayıs seçimleri sandık görevli ücretleri yattı mı? YSK ödeme tarihleri...
- Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri zamlanacak mı, artacak mı?
- Memur emekliye zam oranı netleşti! %85 zam kesinleşti, en düşük 22.000 TL ödenecek! Ek artış, toplu sözleşme, seyyanen! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma...
- Haziran ayı TEFE TÜFE kira zammı kaç TL olacak? Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar? İş yeri, dükkan kira artış oranı hesaplama!
- TÜİK enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç çıktı? TEFE - TÜFE...
- Emekli 5 aylık zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C'liye KÖK hesabı! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...
- Galatasaray Fenerbahçe canlı maç izle! 4 Haziran GS - FB derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme ekranı!
- MEB LGS görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? LGS görevli ücreti ne kadar, ayın kaçında yatar?