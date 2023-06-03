YSK seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar 2023? Sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak?
"Sandık görevlisi ücreti ne zaman ödenecek?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. 14 Mayıs ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görevli olanlar konuya dair detayları sorguluyor. 2019 seçimlerinde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine 130 TL ödeme yapılmıştı. Peki seçim görevlisi ücretler ne kadar, kaç TL? Sandık görevlisi ücretleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte, detaylar...
Sandık görevlisi ücreti 2023 hakkında detaylar araştırılıyor. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde sandık başında görevli olan kişiler, "sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak 2023?" sorusuna yanıt arıyor. Müşahitler gönüllü olarak çalışırken, sandık görevlisi ücret olarak 2019 yerel yönetim seçimlerinde 261 ve 130 TL alıyordu. Peki, Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak?
2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?
14 Mayıs Pazar günü yapılan Türkiye Genel Seçimleri ile 28 Mayıs'ta düzenlenen 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçiminde görev alan sandık görevlilerine ödenecek ücretler henüz belli olmadı. Bu noktada ise gözler geçtiğimiz seçim dönemlerine çevrildi.
2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.
Henüz 2023 sandık kurulu üyeleri ve sandık başkanı ücretleri açıklanmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.
2023 Sandık görevlisi ücretleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?
Sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
MÜŞAHİTLER ÜCRET ALACAK MI?
Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım - döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye "gözlemci" veya "müşahit" denmektedir.
Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.
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