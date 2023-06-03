Ehliyet kursu fiyatları, harç ücreti ne kadar, kaç TL oldu 2023? Sınav ücreti hangi bankaya yatırılır? A, A1, A2, B, B1, F, M...

"Ehliyet sürücü kursu fiyatları ne kadar oldu" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Ehliyet fiyatları, sürücü kursu fiyatları, sürücü belgesi harç ve sınav ücretleri ehliyet almak isteyenler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Kimlik işlevi görebilen ehliyetler sınıflarına göre ayrılır. Ehliyetler M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F sınıfı sürücü belgesi olmak üzere 16 farklı kategoride sınıflandırılmıştır. İşte, 2023 yılı güncel kurs ve harç ücretleri...