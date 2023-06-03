Ehliyet kursu fiyatları, harç ücreti ne kadar, kaç TL oldu 2023? Sınav ücreti hangi bankaya yatırılır? A, A1, A2, B, B1, F, M...
"Ehliyet kurs ücretleri ne kadar 2023?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 223 yılına girilmesiyle birlikte kurs fiyatları ve sınav harç ücretleri güncellendi. Yeniden değerleme oranı 2023 yılı için yüzde 122.93 olarak belirlenirken ceza, harç ve vergilerde artış yaşandı. Peki, ehliyet ücretleri ne kadar oldu? İşte, A, A1, A2, B, B1, F, M ve engelli sınıfı 2023 güncel ehliyet kurs ve sınav harç ücretleri...
"Ehliyet sürücü kursu fiyatları ne kadar oldu" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Ehliyet fiyatları, sürücü kursu fiyatları, sürücü belgesi harç ve sınav ücretleri ehliyet almak isteyenler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Kimlik işlevi görebilen ehliyetler sınıflarına göre ayrılır. Ehliyetler M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F sınıfı sürücü belgesi olmak üzere 16 farklı kategoride sınıflandırılmıştır. İşte, 2023 yılı güncel kurs ve harç ücretleri...
EHLİYET HARÇ ÜCRETİ NEREYE VE HANGİ BANKAYA YATIRILIR?
Değerli kâğıt ve harç bedelleri Maliye Bakanlığı vezneleri, anlaşmalı bankalar ve PTT şubelerine, Vakıf payı ise Türk Polis Teşkilatının protokol yaptığı bankalara yatırılır.
2023 YILI EHLİYET FİYATLARI
A, A1, A2 ve F Sınıfı İçin Harç Ücreti: 825 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL, Vakıf Payı: 145 TL, Toplam: 1.594 TL
B Sınıfı İçin Harç Ücreti: 2.489,90 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL, Vakıf Payı: 145 TL, Toplam: 3.258,9 TL
B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M Sınıfı İçin Harç Ücreti: 4.154,70 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL, Vakıf Payı: 145 TL, Toplam: 4.923,70 TL
A VE F SINIFI EHLİYET FİYATLARI
Harç Ücreti: 825 TL
Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL
Vakıf Payı: 145 TL
Toplam: 1.594 TL
B SINIFI EHLİYET FİYATLARI
Harç Ücreti: 2.489,90 TL
Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL
Vakıf Payı: 145 TL
Toplam: 3.258,9 TL
B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M Sınıfı Ehliyet Fiyatları
Harç Ücreti: 4.154,70 TL
Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL
Vakıf Payı: 145 TL
Toplam: 4.923,70 TL
SINAV GİRİŞ ÜCRETLERİ 2023
Ehliyet harçları devlete, sınav ücretleri ise MEB'e ödenmektedir.
İlk defa ehliyet alanlar için Teorik Sınav Giriş Ücreti: 120 TL
Direksiyon Sınav Giriş Ücreti: 160 TL
Ehliyet yükseltmek için Direksiyon Sınav Ücreti: 160 TL
SÜRÜCÜ KURSU FİYATLARI 2023
A SINIFI EHLİYET FİYATLARI
Sürücü kursu: 7.048 TL
Teorik ders saat ücreti: 50 TL
Ders ücreti: 1700 TL
Direksiyon ders saat ücreti: 382 TL
Ders ücreti: 5,348 TL
A1 SINIFI EHLİYET FİYATLARI
Sürücü kursu: 5.074 TL
Teorik ders saat ücreti: 50 TL
Ders ücreti: 1.700 TL
Direksiyon ders saat ücreti: 241 TL
Ders ücreti: 3,374 TL
A2 SINIFI EHLİYET FİYATLARI
Sürücü kursu: 5.900 TL
Teorik ders saat ücreti: 50 TL
Ders ücreti: 1.700 TL
Direksiyon ders saat ücreti: 300 TL
Ders ücreti: 4,200 TL
B SINIFI EHLİYET FİYATLARI
Sürücü kursu: 2.900 TL
Teorik ders saat ücreti: 50 TL
Ders ücreti: 1.700 TL
Direksiyon ders saat ücreti: 335 TL
Ders ücreti: 5,360 TL
B1 SINIFI EHLİYET FİYATLARI
Sürücü kursu: 7.048 TL
Teorik ders saat ücreti: 50 TL
Ders ücreti: 1700 TL
Direksiyon ders saat ücreti: 382 TL
Ders ücreti: 5,348 TL
F SINIFI EHLİYET FİYATLARI
Sürücü kursu: 5,886 TL
Teorik ders saat ücreti: 50 TL
Ders ücreti: 1700 TL
Direksiyon ders saat ücreti: 299 TL
Ders ücreti: 4,186 TL
M SINIFI EHLİYET FİYATLARI
Sürücü kursu: 5074 TL
Teorik ders saat ücreti: 50 TL
Ders ücreti: 1700 TL
Direksiyon ders saat ücreti: 241 TL
Ders ücreti: 3,374 TL
ENGELLİ SINIFI EHLİYET FİYATLARI
Sürücü kursu: 6,692 TL
Teorik ders saat ücreti: 50 TL
Ders ücreti: 1700 TL
Direksiyon ders saat ücreti: 312 TL
Ders ücreti: 4,992 TL
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