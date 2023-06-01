Haziran ayının gelmesiyle birlikte gözler TÜİK'e çevrildi. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) gibi rakamlar her ayın başında açıklanıyor. Ayrıca asgari ücret zammının belirleneceği 6 aylık enflasyon verisinin 5'ncisi de belli olmuş olacak. Peki mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 TÜİK TEFE-TÜFE Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? İşte detaylar...