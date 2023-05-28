MÜŞAHİT para alıyor mu? YSK sandık Müşahidi ücretleri açıklandı mı, ne zaman yatacak?

"Sandık müşahidi para alıyor mu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Seçim günü sandık başında görev alacak sandık görevlisi ve müşahitlerin ne kadar ücret alacağı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin tamamlanmasını ardından konuya dair detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, YSK sandık Müşahidi ücretleri açıklandı mı, ne zaman yatacak?