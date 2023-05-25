Piyasalarda gözler Merkez Bankası’nda! Faiz kararı ne olacak? İşte PPK toplantısı öncesi son gelişmeler...

Beyaz Saray ile Cumhuriyetçi temsilciler borç limiti müzakereleri için dün yeniden bir araya gelirken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy düzenlediği basın toplantısında, müzakerecilerin bazı konulardan hala uzak olduğunu belirterek, harcamalar konusundaki anlaşmazlıklara işaret etti.

Görüşmelerde ilerleme kaydedileceğini umduğunu ifade eden McCarthy, borç limiti anlaşmasına varılabileceğini dile getirerek, ABD Başkanı Joe Biden'a vergileri artırmayacaklarını söylediklerini ve müzakerelerde birçok taviz verdiklerini ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da borç limitinin yükseltilmesi gerektiğine ilişkin uyarılarını yinelerken, temerrütten kaçınmak için bir anlaşmanın mümkün olduğuna inandığını belirtti.