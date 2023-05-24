Nakit avans limiti ne zaman açılır 2023? Taksitli nakit avans kapatıldı mı? Limiti ne kadar, kaç TL oldu?

15 BİN TL SINIRI

Nakit avans, kredili mevduat hesabı ve kartla yapılan kuyum harcamalarıyla ilgili menkul kıymet düzenlemesinde alt sınırı belirlendi. NTV'de yer alan habere göre; yeni uygulama talimatına göre nakit avans, kredili mevduat hesabı ve kartla yapılan kuyum harcamalarında 15 bin TL'ye kadar olan kısım menkul kıymet yükümlülüğü kapsamına girmeyecek.