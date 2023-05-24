Nakit avans limiti ne zaman açılır 2023? Taksitli nakit avans kapatıldı mı? Limiti ne kadar, kaç TL oldu?
"Nakit avans limiti ne zaman açılır?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. TCMB'nin kararı sonrası bankalar harekete geçmiş ve kredi kartı maaş hesabı nakit avans limiti kapatılmıştı. Nakit avans ve kredili mevduat hesabı düzenlemeleri konusuna açıklık getirildi. Peki, nakit avans limiti açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte, detaylar...
"Nakit avans limiti ne zaman açılır?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Merkez Bankası tarafından açıklanan karar sonrası bankalar nakit avans limitlerini düşürmüş ya da tamamen kapatmıştı. Bankalarının mobil uygulamasına girdikten sonra fark edilen nakit avans sınırı hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Peki, Nakit avans limiti ne zaman açılır 2023? Taksitli nakit avans kapatıldı mı?
NAKİT AVANS ÇEKME SINIRI KALDIRILDI MI?
TCMB, kredi kartından nakit avans ve kredili mevduat hesabı kullanımında hiçbir sınır uygulanmayacağını duyurdu.
Merkez Bankası'ndan bankalara gönderilen talimatla nakit avans ve kredili mevduat hesabı düzenlemeleri konusuna açıklık getirildi.
Talimatta, kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağı bildirildi.
Menkul Kıymet Tesisine İlişkin Uygulama Talimatı'nda, nakit avans, kredili mevduat hesabı kredileri ve kuyum harcamalarının makroihtiyati tedbir uygulamalarından muaf tutulacağı belirtildi.
Bankalara gönderilen yazıda, "Başkanlık makamı talimatı kapsamında, bireysel kredi kartları vasıtasıyla yapılan kuyum harcamaları ve nakit çekimlerinin kredi türüne göre menkul kıymet tesisinden hariç tutulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir." denildi.
KREDİ BÜYÜMESİNE GÖRE MENKUL KIYMET TESİSİ MUAFİYETİ
Ayrıca, konut, tarım, esnaf, KOBİ, ihracat ve yatırım kredileri ile mali kuruluşlara kullandırılan krediler ile birlikte kurumsal kredi kartları, tüketicilere kullandırılan kredili mevduat hesabı kredilerine kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi muafiyeti sağlandı.
Merkez Bankası, bankaların kredi kartı ve kredili mevduat hesabı kullanımlarında belirli oranda menkul kıymet tesisi uygulamasına yönelik düzenlemeye gitmiş ancak bazı bankalar, bunun yerine kredi kartı kullanımlarında sert uygulamalara yönelmişti.
15 BİN TL SINIRI
Nakit avans, kredili mevduat hesabı ve kartla yapılan kuyum harcamalarıyla ilgili menkul kıymet düzenlemesinde alt sınırı belirlendi. NTV'de yer alan habere göre; yeni uygulama talimatına göre nakit avans, kredili mevduat hesabı ve kartla yapılan kuyum harcamalarında 15 bin TL'ye kadar olan kısım menkul kıymet yükümlülüğü kapsamına girmeyecek.
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