Taksitli nakit avans ne zaman açılacak, kaldırıldı mı? Bankaların nakit avans limiti ne kadar, kaç TL oldu?

"Taksitli nakit avans çekme kaldırıldı mı 2023?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nakit avans ve kredili mevduat hesaplarında düzenlemeye gitti. Merkez Bankası'ndan bankalara gönderilen talimatla nakit avans ve kredili mevduat hesabı düzenlemeleri konusuna açıklık getirildi. Peki, taksitli nakit avans açıldı mı, ne zaman açılacak? Bankaların nakit avans limiti ne kadar?