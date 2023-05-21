Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak? 2023 Bayram ikramiyesi haziranın kaçında yatacak? Emekli, dul ve yetim...
Kurban Bayramı ikramiyesinin ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Emekli, dul ve yetim aylığı gibi maaşlar alanlara ödenen bayram ikramiyesi geri sayım başladı. Yılda 2 kez ödenen ikramiyeler Kurban ve Ramazan Bayramlarının öncesinde hesaplara yatıyor. Peki Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak? 2023 Bayram ikramiyesi haziranın kaçında yatacak? Emekli, dul ve yetim...
Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Bu sene zamlı olarak hesaplara yatan ikramiye genelinde detaylar araştırılıyor. Kurban Bayramı 28 Haziran itibarıyla başlayarak 4 gün sürecek. Peki Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak? 2023 Bayram ikramiyesi haziranın kaçında yatacak? Kim ne kadar bayram ikramiyesi alacak?
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara bayram ikramiyesi ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine veriliyor. EYT düzenlemesiyle emekli aylığı bağlananlar da bayram ikramiyesi alma imkanı elde ediyor.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ HAZİRANIN KAÇINDA YATACAK?
Kurban Bayramı 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Buna göre ikramiye 19-27 Haziran tarihleri arasında ödenecek. Kesin tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklayacak. Maaş işlemleri bu tarihe kadar yetişenler açıklanan tarihte, yetişmeyenler de ilk emekli aylığıyla birlikte ikramiyesini alabilecek.
KİM NE KADAR ÖDEME ALACAK?
Ramazan Bayramı ikramiyesi emekliler için 2 bin liraya yükseltilmişti. Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi olarak da 2 bin lira verilecek.
Ölüm aylığı ya da iş göremezlik ödeneği alanlara da hisse/iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak. Örneğin; ölüm aylığı oranı yüzde 75 olan bin 500, yüzde 50 olan bin, yüzde 25 olan 500 lira ikramiye alabilecek.
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