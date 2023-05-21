Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak? 2023 Bayram ikramiyesi haziranın kaçında yatacak? Emekli, dul ve yetim...

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Bu sene zamlı olarak hesaplara yatan ikramiye genelinde detaylar araştırılıyor. Kurban Bayramı 28 Haziran itibarıyla başlayarak 4 gün sürecek. Peki Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak? 2023 Bayram ikramiyesi haziranın kaçında yatacak? Kim ne kadar bayram ikramiyesi alacak?