SSK-BAĞKUR tahsis numarasına göre EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA! SGK ödeme tarihleri 2023! Tahsis numarası 1, 3, 4, 5, 7, 9 olanlar ne zaman maaş alır?
Tahsis numarasına göre emekli maaş günleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. SSK, Bağkur emeklileri, "Tahsis numarası 1, 3, 4, 5, 7, 9 olanlar ne zaman maaş alır?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Kim hangi tarihte emekli maaşı alacak? sorunun cevabı tahsis numarasına göre belli oluyor. İşte, tahsis numarasına göre emekli maaşı sorgulama ekranı ve maaş günleri...
TAHSİS NUMARASINA GÖRE EMEKLİ MAAŞ GÜNLERİ 2023
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
Bakan Bilgin, "En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak. Refah payı ile birlikte en düşükten yukarıya doğru bir düzenleme yapacağız. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 yaptık. Ama bu rakamın üzerinde alana zam yapılmadı.
Temmuz ayında 7 bin 500 TL'nin üzerinde Maaş alanlara uygulanacak zam oranı maaşa göre belirlenecek. Aşağıdan yukarıya doğru bir artış yapacağız. Rahat edecekleri bir düzenleme yapacağız" dedi.
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