SSK ve Bağkur'lu 4A, 4B, 4C'li kaç yaşında emekli olur? Normal şartlarda bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? SGK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU 2023!
SGK emekli maaşı hesaplama ekranı 2023! "Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. EYT düzenlenmesinin yasalaşması sonrası milyonlarca kişi emeklilik hayaline kavuştu. 2023 yılı Ocak dönemi aylık artışı verilerinin hesaplanmasının ardından SGK 4A aylık hesaplama ekranı açıldı. İşte emekli maaşı sorgulama ekranı...
2023 EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA
Peki, bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım, SKK ve Bağkur 4A, 4B, 4C emekli maaşı nasıl hesaplanır? İşte hesaplama robotu...
SGK'nın hizmete sunduğu emekli maaşı hesaplama robotu ile maaşlar hesaplanabiliyor.
SGK kapsamında sigorta sistemi 4A, 4B ve 4C olmak üzere üçe ayrılıyor. Bu noktada çalışılan sigorta sistemi, ödenen primler hesaplanırken prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş faktörleri dikkate alınıyor.
4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA
4A SGK emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplamak isterken yapması gereken tek işlem "uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/" adresine giderek "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak. Emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanır.
4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA
4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet sistemine giriş yaparak kolaya alacakları maaş tutarını görüntüleyebilir. Bu işlem için hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.
4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
4C EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA
4C emeklisi olan vatandaşlar da uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ veya e-Devlet sistemine giriş yaparak maaş tutarını öğrenebilir. Bunun için açılan ekrandan istenen bilgileri eksiksiz doldurmanız gerekmektedir.
4C MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
EMEKLİ MEMUR ZAMMI NE KADAR?
Memur ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 25'lik artış yüzde 30'a çıkarıldı. Memur, memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına 2023 yılında yapılacak zam oranı belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisinin ardından maaşlara yapılacak zam oranı netleşti.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR KAÇ TL?
SSK 2000 sonrası en düşük emekli maaşı: 7 bin 500 TL
SSK 2000 öncesi en düşük emekli maaşı: 7 bin 500 TL
Bağ-Kur tarım emeklisi en düşük maaşı 7 bin 500 TL
Bağ-Kur esnafın en düşük emekli maaşı: 7 bin 500 TL
En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL oldu. Düzenlemeden EYT'ller de yararlanacak. EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesi sonrası emekliler nisan ayından itibaren maaşlarını almaya başlayacak. Ayrıca bayram ikramiyesi de hak kazanacaklar.
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