Tahsis numarası 1, 3, 4, 5, 7, 9 olanlar ne zaman maaş alır? SSK-BAĞKUR tahsis numarasına göre EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA! SGK ödeme tarihleri 2023!

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Bakan Bilgin, "En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak. Refah payı ile birlikte en düşükten yukarıya doğru bir düzenleme yapacağız. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 yaptık. Ama bu rakamın üzerinde alana zam yapılmadı.