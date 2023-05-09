Kamu işçilerinin zammı bugün belli oluyor! Müjdeli haberi Başkan Erdoğan açıklayacak
Son dakika haberi...700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kamu işçilerinin merakla beklediği zam oranını bugün açıklaması bekleniyor.
Kamudaki 700 binden fazla işçinin zam pazarlığında taraflar bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan ve TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile görüştü.
İşçiler adına TÜRK-İŞ, işveren adına Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası pazarlık masasında. İşveren sendikası, kamu işçisinin taban aylığının 12 bin lira olmasını ve ilk 6 ay için yüzde 40 zam teklif etti.
FARUK ERDEM'DEN A HABER'DE DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR
Konuyla ilgili son durumu değerlendiren Faruk Erdem A Haber'deki yayınında "Kamu işçisi zam oranı yüzde 40'ın üzerinde olacak ve kulis bilgilerinden öğrendiğim kadarıyla taban aylığın 13 bin liraya çıkarıldığını öğrendim. Bunun doğru mu yanlış mı olduğunu bugün öğreneceğiz." dedi.
İşçi tarafının beklentisi ise 15 bin lira taban ücret ve yüzde 45 zam yapılması.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SALI GÜNÜ KAMUOYUNA AÇIKLAYACAĞIM
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'nde ekonomiye ilişkin mesajlar da verdi.
Kamu işçilerinin merakla beklediği zam oranının bugün açıklanacağına işaret eden Erdoğan, asgari ücretin de tekrar gözden geçirileceğini belirtti:
"Memurlarımızın maaşlarına, temmuzda sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayacak, refah payı artışı da yapacağız. Şu anda bakanımızın sendikalarla yaptığı görüşmelerin neticesini salı günü inşallah kamuoyuna açıklayacağım. Ve bunu açıklayarak inanıyorum ki işçilerimiz de önümüzdeki döneme çok daha farklı girecek."
DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR
Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.
Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere, özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.
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