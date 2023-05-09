Kamu işçilerinin zammı bugün belli oluyor! Müjdeli haberi Başkan Erdoğan açıklayacak

Kamudaki 700 binden fazla işçinin zam pazarlığında taraflar bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan ve TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile görüştü.

İşçiler adına TÜRK-İŞ, işveren adına Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası pazarlık masasında. İşveren sendikası, kamu işçisinin taban aylığının 12 bin lira olmasını ve ilk 6 ay için yüzde 40 zam teklif etti.

FARUK ERDEM'DEN A HABER'DE DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Konuyla ilgili son durumu değerlendiren Faruk Erdem A Haber'deki yayınında "Kamu işçisi zam oranı yüzde 40'ın üzerinde olacak ve kulis bilgilerinden öğrendiğim kadarıyla taban aylığın 13 bin liraya çıkarıldığını öğrendim. Bunun doğru mu yanlış mı olduğunu bugün öğreneceğiz." dedi.