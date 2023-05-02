Kelebek Mobilya global marka vizyonunun lansmanını yaptı

GLOBAL MARKA VİZYONUNUN ADI "KELEBEK ETKİSİ"

Genç ve dinamik bir marka olan Kelebek Mobilya yeni vizyonunda Bauhaus tasarım yaklaşımıyla Gestalt yaklaşımını birleştiriyor. Japon minimalizmini İskandinav natüralizmini ekleyen Kelebek, global bakış açısını bir Türk stilizasyonu olarak ortaya koyuyor ve adına "Kelebek Etkisi" diyor.

Global tasarım vizyonu hakkında bilgi veren Kelebek Mobilya Genel Müdürü Tolga Kaya, "Dönüşüm yolculuğumuzu sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Türkiye'nin en değerli markalarından biri olan Kelebek Mobilya, kurulduğu günden bugüne kendini yenileyen, zamansız ve mobilya sektöründe trendleri belirleyen bir marka oldu. Kelebek Mobilya ailesi olarak heyecan verici bir dönüşüm yolculuğuna çıktık. Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren sektöre liderlik ederken, yeni tasarım vizyonumuzla da sektöre yeni bir soluk getiriyoruz. Global tasarım vizyonumuzla Kelebek Mobilya'nın geleceğini yeniden tasarladık. "Kelebek Etkisi" olarak tanımladığımız dönüşüm hikayemizi; haz temelli, sade, dinamik, yenilikçi, yetenekli, yaratıcı, aydınlatan, keşiflerle dolu, zamansız, doğal, özgür ve eğlenceli bir dünya olarak kurguladık. Tasarımlarımız sadeliğiyle göz yormayarak her kombinasyonda kendine yer bulabilirken, dinamikliğiyle de zamansız kalıyor. Geniş ürün, kumaş ve renk portföyümüzle kişiselleştirilebilir bir deneyim sunarken, ürünlerimiz ergonomik olmasıyla da kullanıcılarımız tarafından severek kullanılıyor. Global tasarım vizyonumuzu Karim Rashid ile güçlendirme hayalimiz kelebek etkisine dönüştü. Kendisine desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.