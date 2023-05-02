Kelebek Mobilya global marka vizyonunun lansmanını yaptı
Global tasarım vizyonuyla Türkiye mobilya sektöründe öncü olan Kelebek Mobilya, dünyaca ünlü tasarım efsanesi Karim Rashid ile güçlerini birleştirdi. Yeni marka vizyonuyla “Kelebek Etkisi” yaratmaya devam edecek marka, yeni evrenine “Butterflytopia” diyor.
Türkiye'nin en değerli mobilya markası Kelebek Mobilya, 88 sene önce Mustafa Kemal Atatürk imzasıyla kuruldu. Kurulduğu günden bu yana daima büyüyen ve kendini geliştiren bir marka olarak trendleriyle de mobilya sektörünün yön vermeye devam ediyor. Kendini geliştirirken güncel ve zamansız kalan Kelebek, yeni global marka vizyonunu Zorlu PSM'de Butterflytopia temasıyla gerçekleştirdiği lansmanla tanıttı. Milyonlarca evde "Kelebek Etkisi" yaratmayı hedefleyen Kelebek, dünyaca ünlü tasarımcı Karim Rashid ile iş birliği yaptı.
KELEBEK MOBİLYA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
Lansmanda Doğanlar Mobilya Grubu büyümesinde Kelebek Mobilya'nın da payına değinen Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Doğan, şu ifadeleri kullandı: "Doğanlar Mobilya Grubu bünyemizdeki her markamızın ayrı bir hikayesi, ayrı bir stili var. Doğanlar Mobilya Grubu''nun 2022 yılındaki net kârı 179,8 Milyon TL oldu. 2023 yılının ilk çeyreğinde ise hedefimiz olan yüzde 110 oranında büyümeyi ciro ve karlılık bazında gerçekleştirdik. Sürekli mağazalaşarak her yıl 100'ün üzerinde mağaza açıyoruz. Bu mağazalar ciromuzun yüzde 10'unu etkileyerek yıllık hedeflerimize büyük katkı sağlıyor. 2022 yılını yurt içinde tüm markalarımızla beraber 700 mağazayla kapattık. 2023 yılında ise bu hedefi 800 olarak belirledik. Yurt dışında 85 mağazayla yurt dışı pazarında da büyümeye devam ettik. Kelebek Mobilya da Cumhuriyet tarihinin en köklü markalarından bir tanesi. 2022 yılında 30'un üzerinde Kelebek Mağazamızı sektöre kazandırdık. 2023 yılında ise Kelebek Mobilya toplam mağaza sayımızı 250'nin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Markamızın yeni vizyon serüveninde tasarımlarıyla bize değer katacak dünyaca ünlü tasarımcı Karim Rashid'e de şükranlarımı sunuyorum."
GLOBAL MARKA VİZYONUNUN ADI "KELEBEK ETKİSİ"
Genç ve dinamik bir marka olan Kelebek Mobilya yeni vizyonunda Bauhaus tasarım yaklaşımıyla Gestalt yaklaşımını birleştiriyor. Japon minimalizmini İskandinav natüralizmini ekleyen Kelebek, global bakış açısını bir Türk stilizasyonu olarak ortaya koyuyor ve adına "Kelebek Etkisi" diyor.
Global tasarım vizyonu hakkında bilgi veren Kelebek Mobilya Genel Müdürü Tolga Kaya, "Dönüşüm yolculuğumuzu sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Türkiye'nin en değerli markalarından biri olan Kelebek Mobilya, kurulduğu günden bugüne kendini yenileyen, zamansız ve mobilya sektöründe trendleri belirleyen bir marka oldu. Kelebek Mobilya ailesi olarak heyecan verici bir dönüşüm yolculuğuna çıktık. Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren sektöre liderlik ederken, yeni tasarım vizyonumuzla da sektöre yeni bir soluk getiriyoruz. Global tasarım vizyonumuzla Kelebek Mobilya'nın geleceğini yeniden tasarladık. "Kelebek Etkisi" olarak tanımladığımız dönüşüm hikayemizi; haz temelli, sade, dinamik, yenilikçi, yetenekli, yaratıcı, aydınlatan, keşiflerle dolu, zamansız, doğal, özgür ve eğlenceli bir dünya olarak kurguladık. Tasarımlarımız sadeliğiyle göz yormayarak her kombinasyonda kendine yer bulabilirken, dinamikliğiyle de zamansız kalıyor. Geniş ürün, kumaş ve renk portföyümüzle kişiselleştirilebilir bir deneyim sunarken, ürünlerimiz ergonomik olmasıyla da kullanıcılarımız tarafından severek kullanılıyor. Global tasarım vizyonumuzu Karim Rashid ile güçlendirme hayalimiz kelebek etkisine dönüştü. Kendisine desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.
DÜNYACA ÜNLÜ TASARIM EFSANESİ VE KÜRATÖR KARİM RASHİD
"Kelebek Etkisi" global tasarım vizyonuna değer katan Karim Rashid ise düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: "Bugünü tasarlarsan geleceği şekillendirirsin. Türkiye inanılmaz güzel bir ülke. Buraya daha en az 25 kez geldim. Bugün burada olma sebebim de Kelebek Mobilya'nın global vizyonuna katkıda bulunmak. Kelebek'in ciddi bir potansiyeli var. Biz de bu potansiyeli iş birliğimizle ortaya çıkaracağız."
Karim Rashid markanın yeni vizyonuyla beraber Kelebek Mobilya bünyesindeki iç mimarlara endüstriyel tasarım eğitimi verdi. 3 saat süren eğitimde Karim Rashid'in deneyimden faydalanan mimarlar keyifli anlar geçirirken aldıkları sertifikayla da bu eğitimi taçlandırdılar.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman, bu hafta açıklanır mı? AÖL 2.dönem sınav sonuç tarihi 2023! AÖL giriş e-devlet!
- DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023! DİB en az lise mezunu personel alımı başvuru şartları neler? Temizlik, güvenlik görevlisi, aşçı...sinav.diyanet.gov.tr
- Aile Destek Ödemeleri ne zaman, yattı mı? 2023 Mayıs ayının kaçında yatacak? Aile Destek Programı başvuru şartları neler?
- Marmaray'da ne oldu, seferler iptal mi edildi? 2 Mayıs Marmaray intihar girişimi son dakika haberleri!
- KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU FORMU 2023! İŞKUR KGM personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? esube.iskur.gov.tr
- MEB 45 bin öğretmen atama tercih BAŞVURU EKRANI 2023 | e-Devlet sözleşmeli öğretmen atama başvuru şartları neler, nasıl yapılır? İşte kontenjanlar...
- Sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru gerekiyor mu? Sandık görevli ücretleri ne kadar, kaç TL 2023?
- Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları Mayıs ayında açıklanacak mı?
- Şevval ayı orucu ne zaman başlar, kaç gün tutulur? Şevval ayı orucuna nasıl niyet edilir?
- Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Nisan ayı rakamları yarın açıklanır mı? TEFE - TÜFE - Kira artış oranı...
- MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak, tercih tarihleri belli mi? MSÜ tercih kılavuzu ve tarihleri açıklandı mı?
- Veda Mektubu 1 Mayıs var mı, yok mu? Veda Mektubu bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? 1 Mayıs Kanal D yayın akışı...