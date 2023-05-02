2023 TYP kadro müjdesi son dakika geldi mi? TYP Mayıs ayı kadro açıklaması var mı, açıklandı mı?
"2023 TYP kadro müjdesi son dakika geldi mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Toplum Yararına Programlar kapsamında İŞKUR aracılığı ile okul gibi yerlerde temizlik personeli olarak çalışan vatandaşlar TYP'ye kadrı çıkacak mı merak ediyor. Peki, 2023 TYP kadro müjdesi son dakika geldi mi? TYP Mayıs ayı kadro açıklaması var mı, açıklandı mı?
"2023 TYP kadro müjdesi son dakika geldi mi? TYP Mayıs ayı kadro açıklaması var mı, açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Toplum Yararına Programlar kapsamında İŞKUR aracılığı ile okul gibi yerlerde temizlik personeli olarak çalışan vatandaşlar TYP'ye kadrı çıkacak mı merak ediyor. Son olarak Deprem felaketi nedeniyle acil olarak 50 bin kişiye TYP ile istihdam sağlanmıştı. Peki, 2023 TYP kadro müjdesi son dakika geldi mi? TYP Mayıs ayı kadro açıklaması var mı, açıklandı mı?
TYP'LİLERE KADRO MÜJDESİ VAR MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Toplu sözleşme, iş kanunu, toplu sözleşme kanunu, sendika kanunu gibi bütün çalışma hayatının yasal mevzuatında köklü bir reforma ihtiyaç var. Onunla ilgili de bütün hazırlıkları yaptık. Bir akademi kurulu kurduk. Çalışmayı önümüzdeki dönemde onu hayata geçireceğiz" dedi.
Bilgin, KİT'lerdeki taşeron sorununu da çözeceklerini belirterek, "KİT'lerde 80 bin civarında taşeron işçi vardı, şimdi sayıları 100 bin civarında. Bazı kuruluşların yeniden taşeron işçiliğine müracaat etmesi sonucu sayıları arttı. Bu sorunu da çözeceğimizin sözünü verdik. Çalışmalarımızın büyük kısmını tamamladık. Geçici işçiler dosyasını kapattık, bunu da çözeceğiz" ifadelerini kullandı.
Ancak TYP'lilere kadro ile ilgili bir açıklama bulunmuyor.
İŞKUR TYP GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kuruma kayıtlı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç)
TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.
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- 2023 TYP kadro müjdesi son dakika geldi mi? TYP Mayıs ayı kadro açıklaması var mı, açıklandı mı?
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