Emekli ve memura Temmuz’da ek zam olacak mı son dakika? En düşük memur maaşı ne kadar olacak 2023?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 TL'YE YÜKSELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseldiğini açıklamıştı.Memur maaşlarına son olarak 2023 yılı Ocak ayında zam yapıldı. Yüzde 30'luk memur maaş zammının ardından en düşük emekli maaşı 11 bin 848 TL oldu.