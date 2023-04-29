Karadeniz gazı ne zaman evlere gelecek? Ücretsiz doğal gaz için tarih geldi! 25 metreküp doğal gaz ne kadar gider, kaç TL?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi vatandaşları heyecanlandırdı. Bir yıl boyunca evlere 25 metreküp doğal gazın ücretsiz olarak sağlanacağı açıklandı. Vatandaşlar konuya ilişkin arama motorlarında "25 metreküp doğal gaz ne kadar gider, kaç TL?", "Karadeniz gazı ne zaman evlere gelecek?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki ücretsiz doğal gaz ne zaman gelecek? İşte ücretsiz doğal gaz ile ilgili merak edilenler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi vatandaşları heyecanlandırdı. Bir yıl boyunca evlere 25 metreküp doğal gazın ücretsiz olarak sağlanacağı açıklandı. Vatandaşlar konuya ilişkin arama motorlarında "25 metreküp doğal gaz ne kadar gider, kaç TL?", "Karadeniz gazı ne zaman evlere gelecek?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki ücretsiz doğal gaz ne zaman gelecek? İşte ücretsiz doğal gaz ile ilgili merak edilenler...
25 METREKÜP DOĞAL GAZ NE KADAR GİDER, KAÇ TL?
25 metreküp doğal gaz 1 aylık mutfak ve sıcak su kullanımına karşılık geliyor.
Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.07 lira olduğundan hareketle yapılan hesaba göre, bir yıl boyunca konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküpün ücretsiz olmasıyla faturalardan aylık 151.75 lira alınmayacak. Bir yıllık dönemde ise vatandaşın cebinde bin 821 lira kalacak.
ÜCRETSİZ DOĞAL GAZ EVLERE NE ZAMAN GELECEK?
20 Nisan tarihinden sonra kesilecek faturalarda ücret kısmında sıfır ibaresi yer alacak. Bir gün önce, örneğin 19 Nisan'da fatura kesildiyse aynı tüketicinin bir sonraki faturasından ücret alınmayacak. 19 Nisan'da kesilen faturadan sonra, ücretsiz fatura dönemi 19 Mayıs olacak. Bir yıl boyunca aylık 25 bin metreküplük ücretsiz doğalgazın kullanılmayan kısmının sonraki aya devretmeyeceği belirtildi. Mayıs ayında kullanım 20 metreküpte kalırsa kalan 5 metreküp bir sonraki aya devretmeyecek.
MERKEZİ SİSTEMDE NE OLACAK
Merkezi ısıtmanın devrede olduğu sitelerde de ilk ay fatura düzenlenmeyecek. 20 Nisan tarihinden sonra kesilecek faturalarda site sakinleri de ısıtma için herhangi bir bedel ödemeyecek. 25 metreküp uygulamasında da site yönetimleri faturayı buna göre düzenleyecek. Kartlı sayaçlarda ise uygulama mahsuplaşma şeklinde olacak.
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