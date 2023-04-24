BORSA ÇALIŞMA SAATLERİ 2023 | Borsa ne zaman, saat kaçta açılıyor? Hafta sonu açık mı?

Bilindiği üzere borsa, yatırımcıların nitelikli piyasa mekanizmaları ile al – sat yapmasını sağlamakta ve hafta içi her gün faaliyet göstermektedir. Yatırımcılar bu sermaye piyasası üzerinden işlem yaparak ticari faaliyet sürdürürler. Bu kişiler için borsanın ne zaman açılıp ne zaman kapandığı hayati öneme sahiptir.