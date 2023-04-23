Yeni ALTAY Tankı TSK’ya teslim ediliyor! Türk mühendisler tarafından tasarlandı

TESTLERİN TAMAMLANMASIYLA ENVANTERE ALINMAYA BAŞLANACAK

Öte yandan, sadece atış performansı ile hareket kabiliyeti performanslarının geliştirilmesine yönelik üretilmiş olan iki adet ön prototip tankları ile halihazırda devam eden testler kapsamında şu ana kadar yaklaşık 200'den fazla atış icra edildi ve binlerce kilometre değişik hava ve arazi koşullarında dayanıklılık testleri Ön Prototip ALTAY Tankları ile icra edildi.