BORSA ÇALIŞMA SAATLERİ 2023 | Borsa ne zaman, saat kaçta açılıyor? Hafta sonu açık mı?
Borsa açılış saatleri borsada yatırımı bulunan binlerce yatırımcı tarafından sorgulanmaya başladı. "Borsa açıldı mı, ne zaman açılacak?" sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Peki, borsa ne zaman açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Borsa hafta sonu açık mı? İşte, çalışma saatleri...
"Borsa ne zaman açılıyor?" sorusu tarafından araştırılmaya başlandı. Yatırımcıların yanı sıra borsaya danışma amaçlı gitmek isteyenler de borsanın açılış saatlerini sorguluyor. Borsa çalışma saatleri kapsamında, BİST açılış ve kapanış saatlerini sizler için derledik. Peki, BİST saat kaçta açılıyor? BİST saat kaçta kapanıyor? Hafta sonu açık mı?
BORSA ÇALIŞMA SAATLERİ
Vatandaşların aklında 2023'te Borsa İstanbul'un açılış – kapanış saatlerinde bir değişiklik olup olmayacağı konusunda bir soru işareti mevcuttu fakat işleyişe bakıldığında borsa İstanbul'un çalışma saatlerinde herhangi bir farklılık söz konusu değil.
Bilindiği üzere borsa, yatırımcıların nitelikli piyasa mekanizmaları ile al – sat yapmasını sağlamakta ve hafta içi her gün faaliyet göstermektedir. Yatırımcılar bu sermaye piyasası üzerinden işlem yaparak ticari faaliyet sürdürürler. Bu kişiler için borsanın ne zaman açılıp ne zaman kapandığı hayati öneme sahiptir.
Borsa, belli bir açılış kapanış saatine sahip olsa bile işlem aralıkları hem borsa çalışanları hem de ticari faaliyet yürütecek olan vatandaşlar için önem arz etmektedir.
BORSA İSTANBUL ÇALIŞMA SAATLERİ
Borsa İstanbul'un emir vakitlerini de aktardığımız tüm seans saatleri aşağıdaki gibidir.
9.40 – 9.55 açılış seansı esnasında tek fiyat ile emir toplama işlemleri
9.55 – 10.00 fiyatların belirlenmesi ve işlemlerin gerçekleştirilmesi
10.00 – 13.00 devamlı işlem alımlarının yapılması
13.00 – 13.55 tek fiyat seanslarının gerçekleşmesi (gün ortası)
13.55 – 14.00 eşleştirme ve fiyat belirleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi
14.00 – 18.00 devamlı işlem alımının yapılması
HAFTA SONU BORSA AÇIK MI?
Genel olarak insanlar hafta içi mesai saatlerinden dolayı borsa işlemlerine yetişemeyebilir veya yoğunluğun arasında borsaya gitmek için fırsat bulamayabilirler.
Fakat ne yazık ki vatandaşların, borsa hafta sonu cumartesi de dahil olmak üzere tam zamanlı kapalı olması nedeniyle borsa işlemlerini hafta içi fırsat buldukları bir zamanda halletmeleri gerekmektedir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Afyonkarahisar, Erzincan, Artvin bayram namaz saatleri: Afyonkarahisar, Erzincan ve Artvin bayram namazı saat kaçta 2023?
- MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? MSÜ sınavı ne zaman açıklanacak?
- Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı var mı, verilecek mi? Öğrencilere bayram harçlığı ne zaman 2023?
- Batman, Zonguldak, Çanakkale bayram namazı saati: Batman, Zonguldak ve Çanakkale'de bayram namazı saat kaçta? (Diyanet 2023)
- Emekliye intibak hesabı ayyuka çıktı! 2000 sonrası SSK - Bağkur'lu nasiplenecek! 8.439 TL + 1.300 TL maaş! 4A, 4B emekliler...
- Kocaeli, Hatay, Samsun bayram namazı saati: Kocaeli, Hatay ve Samsun'da bayram namazı saat kaçta? (Diyanet 2023)
- Sakarya bayram namazı saati: Sakarya'da bayram namazı saat kaçta? (Diyanet 2023)
- Emeklilik kademeli yaş indirimi netleşti! Yeni reform yolda, 9 Eylül 1999 sonrası yararlanacak! 50-51-52-53-54 yaşında emeklilik! Bağkur'lulara yaş tablosu...
- Ramazan Bayramı namazında okunacak dualar | Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Evde bayram namazı kılınır mı, nasıl?
- Arefe günü PTT ve kargolar çalışıyor mu? Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? İşte 20 Nisan Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat çalışma saatleri...
- Arefe günü bankalar açık mı? 2023 Arefe günü bankalar açık mı olacak, kapalı mı? 20 Nisan Perşembe çalışma saatleri...
- Arefe günü (Perşembe) borsa saat kaça kadar açık? Bayramda Borsa İstanbul (BİST) açık mı? İşte borsa resmi tatil takvimi ve günleri