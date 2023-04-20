Bayramda noter, adliye, vergi daireleri açık mı, kapalı mı? 21 Nisan Bayramda belediye ve kaymakamlıklar kapalı mı? Devlet daireleri...
"Bayramda noter, adliye, vergi daireleri açık mı, kapalı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Arefe günü itibariyle birçok kamu kurumu kapalı olacak. Bu nedenle bayramda devlet dairelerinin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, bayramda noter, adliye, vergi daireleri açık mı, kapalı mı? 21 Nisan Bayramda belediye ve kaymakamlıklar kapalı mı? Devlet daireleri...
"Bayramda noter, adliye, vergi daireleri açık mı, kapalı mı? 21 Nisan Bayramda belediye ve kaymakamlıklar kapalı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Devlet dairelerinin bayramda açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, bayramda noter, adliye, vergi daireleri açık mı, kapalı mı? 21 Nisan Bayramda belediye ve kaymakamlıklar kapalı mı? Devlet daireleri...
NOTERLER BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?
Noterler, Ramazan Bayramı resmi tatil olduğu için bayram boyunca çalışmayacak. Resmi kurumlar 20 Nisan Perşembe günü öğleden sonradan 24 Nisan Pazartesi gününe kadar kapalı olacak.
NOTERLER HANGİ SAATLERDE ÇALIŞIYOR?
Noterler hafta içi her gün 09.00-12.30 ile 13.30-17.00 saatleri arasında açıktır. 12.30-13.30 arasındaki ise öğle molası verilmektedir. Noterler, cumartesi ve pazar günlerinde, bayram tatilleri ve resmi tatillerde çalışmazlar.
ADLİYELER BAYRAMDA AÇIK MI?
Adliyelerin bayram tatili boyunca kapalı olması bekleniyor.
ADLİYE ÇALIŞMA SAATLERİ 2023
Adliyeler, sabah 08.30'da açılıyor ve mesaiye başlıyor.
Bazı işlemler devlet kurumlarına gitmeye gerek kalmadan E Devlet üzerinden halledilebiliyor. Yoğunluğa girmeden, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak e Devlet üzerinden de işlemlerinizin bir kısmını gerçekleştirebilirsiniz. Eğer, yapacağınız işlem e-Devlet üzerinden gerçekleşmiyorsa erkenden kuruma gitmenizi tavsiye ederiz.
ADLİYELER KAÇA KADAR AÇIK?
Öğle tatili arasından sonra başlayan mesai, kapanış saati olan 17.00'ye kadar sürüyor.
VERGİ DAİRESİ SAAT KAÇTA AÇILIYOR, SAAT KAÇTA KAPANIYOR?
Vergi daireleri, hafta içi her gün 08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30 saatleri arasında hizmet sunmaktadır. Öğle tatili ise 12:30-13:30 saatleri arasında yapılmaktadır.
BAYRAMDA VERGİ DAİRELERİ AÇIK MI?
Vergi dairelerinin bayramda kapalı olması bekleniyor.
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