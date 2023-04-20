"Bayramda noter, adliye, vergi daireleri açık mı, kapalı mı? 21 Nisan Bayramda belediye ve kaymakamlıklar kapalı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Devlet dairelerinin bayramda açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, bayramda noter, adliye, vergi daireleri açık mı, kapalı mı? 21 Nisan Bayramda belediye ve kaymakamlıklar kapalı mı? Devlet daireleri...