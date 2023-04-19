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Lokal Enerji büyümeye devam ediyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.04.2023
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Lokal Enerji büyümeye devam ediyor

Enerji alanında sektöre liderlik eden şirketlerden Lokal Enerji’nin bu yıl bünyesine kattığı grup iştiraki Orinda Denizcilik A.Ş. ilk anlaşmasını yaptı. Şirket yetkilileri, 15 Mart’ta Londra’da imzaladıkları anlaşma ile 8720 MT (metric ton) taşıma kapasitesine sahip 124,9 metre uzunluğundaki LPG gemisi Orinda’yı şirket filosuna kattı.

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