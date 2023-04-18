TOKİ para iadesi nasıl, nereden alınır? 500 TL başvuru ücreti kaç gün sonra yatar? Ziraat Bankası, Halkbank...

BAŞVURUSU REDDEDİLENLER

TOKİ sosyal konutta ve arsada başvuru şartları uymayan vatandaşların başvuruları reddedilmeye başlandı. Gelir, ikamet ve diğer şartları uymayan vatandaşların başvuruları iptal edildi ve başvurusu iptal edilenlerin 500 liralık ücretleri iade ediliyor.