E-Devlet talep toplama projeleri için hak sahipliği kura sonucu sorgulama ne demek? TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı

TOKİ kura sonucu nereden öğrenilir sorusu milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 250 bin dairenin hak sahipleri belli oldu. En son İstanbul kura çekilişinin gerçekleştiği projenin ardından vatandaşlar sonuçlarını öğrenmeye çalışıyor. Peki E-Devlet talep toplama projeleri için hak sahipliği kura sonucu sorgulama ne demek?

E-DEVLET TALEP TOPLAMA PROJELERİ İÇİN HAK SAHİPLİĞİ KURA SONUCU SORGULAMA NE DEMEK?

Bu hizmeti kullanarak, talep toplama projelerinde hak sahiplerini belirlemek için TOKİ tarafından çekilen ve sizin katıldığınız kuraların sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz.