TOKİ sonuçları hemen e-Devlete ne zaman düşer, neden adım görünmüyor? TOKİ Arsa, İş yeri, Konut hak sahipleri nereden, nasıl öğrenilir?
TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek isteyenler araştırmaya başladı. Kısa sürede rekor seviyede başvuru sayısına ulaşan TOKİ 250 Bin Konut projesinde hak sahipleri belirleme kuraları çekiliyor. TOKİ'nin youtube sayfası üzerinden canlı yayınlanan kuralar noter huzurunda belli oluyor. Peki TOKİ sonuçları hemen e-Devlete ne zaman düşer, neden adım görünmüyor?
TOKİ sonuçları hemen e-Devlete ne zaman düşer, neden adım görünmüyor sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor. TOKİ kura çekilişleri yayınlanan canlı yayınlarda belli oluyor ancak o anda ismini görenler bir kaç saat içerisinde e-Devlet sorgulamasında bulamıyor. Peki TOKİ sonuçları e-Devlete ne zaman düşer? TOKİ arsa, konut, iş yeri sonuçları nereden öğrenilir?
TOKİ SONUÇLARI E-DEVLETE NE ZAMAN DÜŞER?
TOKİ 250 Bin Sosyal Konut projesi kapsamında noter huzurunda çekilen kuralar canlı yayınların hemen bir kaç saat sonrasında e-Devlet sistemine düşmez. Hak sahipliği sonucunu öğrenmek isteyenler kuranın çekildiği günün akşamında sorgulama yaptıkları takdirde daha sağlıklı sonuca ulaşacaktır.
TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ sonuçları, TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden "Talep Toplama Projeleri İçin Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" ekranı aracılığıyla kontrol edilebilecek.
Şimdiye kadar çekilişi tamamlanan konutlar için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile hak sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.
e-Devlet 'Talep toplama projeleri için hak sahipliği kura sonucu sorgulama' butonunu kullanarak hem arsa hem de sosyal konut hak sahipliği sorgulanabilir.
TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?
TOKİ para iadesi konusu, kura çekimleri devam ederken merak konusu oldu. TOKİ başvurusu yapanlar 500 TL başvuru ücretiyle beraber kampanyaya katıldı.
TOKİ kura sonuçları gün gün belli olurken hak sahibi olamayanlar, 'TOKİ para iadesi Ziraat Bankası, Halkbank' şeklinde araştırmalarını sıklaştırdı. TOKİ para iadesi ile ilgili açıklama yapıldı.
TOKİ, kura çekiminden 5 gün sonra iade edileceğini, iadenin de banka şubeleri veya ATM'ler üzerinden alınacağını açıkladı.
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