BORSA ÇALIŞMA SAATLERİ 2023 | Borsa ne zaman, saat kaçta açılıyor? Hafta sonu açık mı?
Borsa açılış saatleri borsada yatırımı bulunan binlerce yatırımcı tarafından sorgulanmaya başladı. "Borsa açıldı mı, ne zaman açılacak?" sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Peki, borsa ne zaman açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Borsa hafta sonu açık mı? İşte, çalışma saatleri...
"Borsa ne zaman açılıyor?" sorusu tarafından araştırılmaya başlandı. Yatırımcıların yanı sıra borsaya danışma amaçlı gitmek isteyenler de borsanın açılış saatlerini sorguluyor. Borsa çalışma saatleri kapsamında, BİST açılış ve kapanış saatlerini sizler için derledik. Peki, BİST saat kaçta açılıyor? BİST saat kaçta kapanıyor? Hafta sonu açık mı?
BORSA ÇALIŞMA SAATLERİ
Vatandaşların aklında 2023'te Borsa İstanbul'un açılış – kapanış saatlerinde bir değişiklik olup olmayacağı konusunda bir soru işareti mevcuttu fakat işleyişe bakıldığında borsa İstanbul'un çalışma saatlerinde herhangi bir farklılık söz konusu değil.
Bilindiği üzere borsa, yatırımcıların nitelikli piyasa mekanizmaları ile al – sat yapmasını sağlamakta ve hafta içi her gün faaliyet göstermektedir. Yatırımcılar bu sermaye piyasası üzerinden işlem yaparak ticari faaliyet sürdürürler. Bu kişiler için borsanın ne zaman açılıp ne zaman kapandığı hayati öneme sahiptir.
Borsa, belli bir açılış kapanış saatine sahip olsa bile işlem aralıkları hem borsa çalışanları hem de ticari faaliyet yürütecek olan vatandaşlar için önem arz etmektedir.
BORSA İSTANBUL ÇALIŞMA SAATLERİ
Borsa İstanbul'un emir vakitlerini de aktardığımız tüm seans saatleri aşağıdaki gibidir.
9.40 – 9.55 açılış seansı esnasında tek fiyat ile emir toplama işlemleri
9.55 – 10.00 fiyatların belirlenmesi ve işlemlerin gerçekleştirilmesi
10.00 – 13.00 devamlı işlem alımlarının yapılması
13.00 – 13.55 tek fiyat seanslarının gerçekleşmesi (gün ortası)
13.55 – 14.00 eşleştirme ve fiyat belirleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi
14.00 – 18.00 devamlı işlem alımının yapılması
HAFTA SONU BORSA AÇIK MI?
Genel olarak insanlar hafta içi mesai saatlerinden dolayı borsa işlemlerine yetişemeyebilir veya yoğunluğun arasında borsaya gitmek için fırsat bulamayabilirler.
Fakat ne yazık ki vatandaşların, borsa hafta sonu cumartesi de dahil olmak üzere tam zamanlı kapalı olması nedeniyle borsa işlemlerini hafta içi fırsat buldukları bir zamanda halletmeleri gerekmektedir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kadir Gecesi ALAMETLERİ | Kur'an-ı Kerim'e göre ne zaman? Kadir Gecesi kesin belli mi, nasıl bulunur, neden 27. gecedir?
- Kadir Gecesi'nde Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dua | Kadir Gecesi saat kaça kadar ibadet edilir?
- Kadir Gecesi İBADETLERİ 2023 | Bin aydan daha hayırlı gecede AF VE TÖVBE! DİYANET Kadir Gecesi'nde ibadet etmenin fazileti nedir?
- EYT kapısından dönene FIRSAT YOLU AÇILDI! Tarih ayrımı olmaksızın! Bağ-Kur, SSK'lıya toplu ödeme!
- Kadir Gecesi FAZİLETİ | Kur'an-ı Kerim neden Kadir Gecesi indirildi, önemi nedir? Bin aydan daha hayırlı ne demek, tefsiri...
- Bugün Kadir Gecesi mi, ne zaman? Ramazan'ın kaçıncı gününde idrak edilecek? Diyanet Kadir Gecesi 2023 tarihi
- Öğrencilere Bayram Harçlığı Başvuru 2023 | başladı mı, ne zaman? 1000 TL öğrenci Ramazan Bayramı ödemesi verilecek mi?
- Osmanlı Devleti'nin tarihteki ilk roketli uçuş denemesi! Tarihler 1633'ü gösteriyordu! 50 okka barut, 7 kollu bir fişekle aniden...
- TOKİ Avrupa Yakası SONUÇLARI TAM LİSTE | 2+1, 3+1 daire...
- TOKİ Arnavutköy kura çekilişi CANLI İZLE! | Engelli, 65 yaş, şehit ve gazi yakınları... 15 Nisan 2023 2+1, 3+1 TOKİ İstanbul sonuç sorgulama ekranı!
- İMECE uydusu fırlatılışı CANLI İZLE 15 NİSAN 2023 | Kaç yıl hizmet verecek, özellikleri neler? TUBİTAK, AHABER...
- MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav sonuçları belli oldu mu 2023?