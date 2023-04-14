TOKİ 500 TL iadesi e-devlet ekranı! TOKİ ARSA PARA İADESİ nereden, nasıl alınır?

"TOKİ arsa para iadesi nasıl geri alınır? sorusu araştırılmaya devam ediyor. TOKİ çekilişinde ismi çıkmayanlar yatırdığı 500 lirayı geri alabiliyor. Öte yandan 27 Mart'ta başlayan İstanbul Merkez 10 bin müstakil arsa kura çekimleri bugün de devam edecek. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından ismini çıkmayanlar, TOKİ para iadesinin nasıl geri alındığını öğrenme isteyecek. Peki, TOKİ arsa kura para iadesi nasıl alınır? İşte, TOKİ arsa para iadesi e-devlet başvuru ekranı!