Paranın merkezi İstanbul olacak! İstanbul Finans Merkezi’nin ilk etabı 17 Nisan’da açılıyor

PROJEDE OFİSLER VE ALIŞVERİŞ MERKEZİ KAPASİTESİNİN ÇOK DAHA ÜZERİNDE TALEP TOPLADI

Merkezde son teknoloji ile donatılmış 21 ofis binası bulunuyor. Ofisler ve alışveriş merkezi açılışın çok öncesinden kapasitesinin çok daha üzerinde talep topladı. A sınıfı binalarda tüm yönetim sistemlerini tek bir çatı altında toplayan proje, dünya standartlarının üzerinde ve akıllı şehir modeli ile tasarlandı. Projede tüm ofisler açılabilir pencereler ve UV filtreli havalandırma sistemleri ile donatıldı.