BORSA ÇALIŞMA SAATLERİ 2023 | Borsa ne zaman, saat kaçta açılıyor? Hafta sonu açık mı?
Borsa açılış saatleri borsada yatırımı bulunan binlerce yatırımcı tarafından sorgulanmaya başladı. "Borsa açıldı mı, ne zaman açılacak?" sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Peki, borsa ne zaman açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Borsa hafta sonu açık mı? İşte, çalışma saatleri...
"Borsa ne zaman açılıyor?" sorusu tarafından araştırılmaya başlandı. Yatırımcıların yanı sıra borsaya danışma amaçlı gitmek isteyenler de borsanın açılış saatlerini sorguluyor. Borsa çalışma saatleri kapsamında, BİST açılış ve kapanış saatlerini sizler için derledik. Peki, BİST saat kaçta açılıyor? BİST saat kaçta kapanıyor? Hafta sonu açık mı?
BORSA ÇALIŞMA SAATLERİ
Vatandaşların aklında 2023'te Borsa İstanbul'un açılış – kapanış saatlerinde bir değişiklik olup olmayacağı konusunda bir soru işareti mevcuttu fakat işleyişe bakıldığında borsa İstanbul'un çalışma saatlerinde herhangi bir farklılık söz konusu değil.
Bilindiği üzere borsa, yatırımcıların nitelikli piyasa mekanizmaları ile al – sat yapmasını sağlamakta ve hafta içi her gün faaliyet göstermektedir. Yatırımcılar bu sermaye piyasası üzerinden işlem yaparak ticari faaliyet sürdürürler. Bu kişiler için borsanın ne zaman açılıp ne zaman kapandığı hayati öneme sahiptir.
Borsa, belli bir açılış kapanış saatine sahip olsa bile işlem aralıkları hem borsa çalışanları hem de ticari faaliyet yürütecek olan vatandaşlar için önem arz etmektedir.
BORSA İSTANBUL ÇALIŞMA SAATLERİ
Borsa İstanbul'un emir vakitlerini de aktardığımız tüm seans saatleri aşağıdaki gibidir.
9.40 – 9.55 açılış seansı esnasında tek fiyat ile emir toplama işlemleri
9.55 – 10.00 fiyatların belirlenmesi ve işlemlerin gerçekleştirilmesi
10.00 – 13.00 devamlı işlem alımlarının yapılması
13.00 – 13.55 tek fiyat seanslarının gerçekleşmesi (gün ortası)
13.55 – 14.00 eşleştirme ve fiyat belirleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi
14.00 – 18.00 devamlı işlem alımının yapılması
HAFTA SONU BORSA AÇIK MI?
Genel olarak insanlar hafta içi mesai saatlerinden dolayı borsa işlemlerine yetişemeyebilir veya yoğunluğun arasında borsaya gitmek için fırsat bulamayabilirler.
Fakat ne yazık ki vatandaşların, borsa hafta sonu cumartesi de dahil olmak üzere tam zamanlı kapalı olması nedeniyle borsa işlemlerini hafta içi fırsat buldukları bir zamanda halletmeleri gerekmektedir.
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