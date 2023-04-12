TOKİ 500 TL iadesi e-devlet ekranı! TOKİ ARSA PARA İADESİ nereden, nasıl alınır?
"TOKİ arsa para iadesi nasıl alınır?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin diğer bir kanadı olan arsa kura çekiliş heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. TOKİ kura çekilişine hak kazanamayanlar, başvuru ücretinin nasıl geri alınabileceğini sorguluyor. Peki, TOKİ başvuru ücreti nasıl geri alınır? İşte, detaylar...
"TOKİ arsa para iadesi nasıl geri alınır? sorusu araştırılmaya devam ediyor. TOKİ çekilişinde ismi çıkmayanlar yatırdığı 500 lirayı geri alabiliyor. Öte yandan 27 Mart'ta başlayan İstanbul Merkez 10 bin müstakil arsa kura çekimleri bugün de devam edecek. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından ismini çıkmayanlar, TOKİ para iadesinin nasıl geri alındığını öğrenme isteyecek. Peki, TOKİ arsa kura para iadesi nasıl alınır? İşte, TOKİ arsa para iadesi e-devlet başvuru ekranı!
500 TL İADE NE ZAMAN YAPILACAK?
Çekiliş sonrasında hak sahibi olamayan veya başvurularını iptal eden vatandaşlar, başvuru ücreti iadelerini çekiliş tarihinden sonraki 5 gün içerisinde alabilecek. İadeler, ATM'lerden IBAN numaraları kullanılarak çekilebilecek.
TOKİ başvuru ücreti iadeleri için Halkbank ve Ziraat Bankası hizmet veriyor. Vatandaşlar kimlik bilgileri ile bu bankaların şubelerinden veya Halkbank'ın internet adreslerinden iade başvurusunda bulunabilir.
ZİRAAT BANKASI, HALKBANK TOKİ KURA PARA İADESİ NASIL GERİ ALINIR?
Eğer kura isabet etmezse, başvuru için yatırılan 500 TL IBAN'a iade edilebiliyor.
Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.
HALKBANK TOKİ PARA İADESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN
TOKİ İSTANBUL ARSA KURA TAKVİMİ
TOKİ arsa kura takvimi ile 20-27 Mart 2023 tarihlerinde kurası çekilecek iller belli oldu. Buna göre, İstanbul kuraları 27 Mart'ta çekilmeye başlandı ve 29 Mart 2023 bugün de devam edecek.
MÜŞTEREK ARSA BAŞVURULARININ TAMAMI KABUL EDİLDİ!
İstanbul Merkez İlk Evim Müşterek Arsa Projesi 28 bin 954 parsele yapılan başvuruların tamamı kabul edildi. Böylece bütün başvurular onaylanmış oldu.
TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
İlk Evim Arsa sonuçları sosyal konut etabında olduğu gibi e-devlet üzerinden öğrenilecek.
TOKİ ARSA KURA SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
ARSA BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
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