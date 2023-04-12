Aile ve Gençlik Bankası nedir, ne zaman kurulacak? Ne hizmeti verecek? Finans kaynağı nereden karşılanacak?

Aile ve Gençlik Bankası nedir, ne zaman kurulacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. 14 Mayıs seçimlerinin öncesinde pek çok müjdeyi gündeme getiren Başkan Erdoğan'ın söyledikleri arasında en çok dikkat çekenlerden biri de Aile ve Gençlik Bankası oldu. Peki Aile ve Gençlik Bankası ne hizmeti verecek? İşte konuya ilişkin merak edilenler...