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Üniversite öğrencilerine bayram ikramiyesi verilecek mi? Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı var mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.04.2023
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Üniversite öğrencilerine bayram ikramiyesi verilecek mi? Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı var mı?

"Üniversite öğrencilerine bayram ikramiyesi verilecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde yeni müjdeler vereceklerini belirtmiş, sonrasında ise bu müjdeler arasında öğrencilere bayram harçlığı çalışmaları olduğu öğrenilmişti. Peki, üniversite öğrencilerine bayram ikramiyesi verilecek mi? Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı var mı?

"Üniversite öğrencilerine bayram ikramiyesi verilecek mi? Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı var mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayram ikramiyesi emekli ve yasa ile belirlenmiş bazı hak sahiplerine Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere iki defa ödeniyor ve bu yıl yapılan son zam ile 1100 TL'den 2000 TL'ye yükseldi. Peki, Üniversite öğrencilerine bayram ikramiyesi verilecek mi? Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı var mı?

ÖĞRENCİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için önemli kararlar almaya hazırlanıyor.

Yakın zamanda duyurulması beklenen 3 sürpriz vaatten biri, gençlere bayram ikramiyesi verilmesi olacak. Üniversite öğrencilerine verilecek bu bayram harçlığının bin lira seviyesinde olacağı ve emeklilerin aldığı gibi Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödeneceği tahmin ediliyor.

Kabine Toplantısı'nda konuyla ilgili kararın açıklanması bekleniyor çünkü Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kaldı.

Konuyla ilgili gelişmeler oldukça haberimizde yer alacaktır.

ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Öğrencilere bayram harçlığı başvuruları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak emekli bayram ikramiyesi almak için daha önce herhangi bir başvuru yapılmamış ve emekli bayram ikramiyeleri hak sahiplerinin hesaplarına otomatik olarak yatırılmıştı.

Ancak burada gençlerin öğrenci olduklarını belgelemelerinin gerekip gerekmeyeceği henüz bilinmiyor.

Konunun detayları ile ilgili bilgiler geldikçe haberimizde yer almaya devam edecektir.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri her dönem olduğu gibi bayramdan önce ödenecek. Yapılan açıklamaya göre SSK ve Bağ Kur emeklilerinin bayram ikramiyeleri 14 Nisan'dan itibaren yatırılmaya başlanırken, emekli sandığı emeklilerinin bayram ikramiyelerinin 19 Nisan itibariyle yatırılacağı kaydedildi.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bayram ikramiyesi son yapılan zam ile 1100 TL'den 2000 TL'ye yükseltildi.

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