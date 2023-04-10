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Sigaraya son dakika zam geldi mi 2023? 10 Nisan sigara fiyatlarına zam var mı, olacak mı?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.04.2023
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Sigaraya son dakika zam geldi mi 2023? 10 Nisan sigara fiyatlarına zam var mı, olacak mı?

"Sigaraya son dakika zam geldi mi 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Nisan ayına girmemizle birlikte güncel sigara fiyatları gündemde milyonlarca kişi tarafından sorgulanır oldu. Sigaraya zam geleceği yönündeki iddalar sonrası güncel sigara fiyatları merak edildi. Peki, sigaraya son dakika zam geldi mi 2023? 10 Nisan sigara fiyatlarına zam var mı, olacak mı?

"Sigaraya son dakika zam geldi mi 2023? 10 Nisan sigara fiyatlarına zam var mı, olacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Nisan ayına girmemizle birlikte güncel sigara fiyatları gündemde milyonlarca kişi tarafından sorgulanır oldu. Sigaraya zam geleceği yönündeki iddalar sonrası güncel sigara fiyatları merak edildi. Peki, Sigaraya son dakika zam geldi mi 2023? 10 Nisan sigara fiyatlarına zam var mı, olacak mı?

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Sigaraya zam geleceği iddia ediliyor ancak resmi bir açıklama bulunmadığını belirtelim.

Kulislerde sigara fiyatına zam geleceği söylentileri dolaşıyor.

İddiaya göre; bazı sigara fiyatları paket başı 5 TL ve 10 TL arasında zamlanacak.

Konuya ilişkin resmi bir kaynak, açıklama olduğu taktirde haberimizde yer verilecektir.

SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Sigaraya 5 Ocak'ta 4 TL zam gelmişti. Zam sonrası 32'TL'ye satılan satılan bir sigara paketi 36 TL'ye ulaşmıştı. En düşük sigara paketinin fiyatı 23 TL olurken en pahalı sigara fiyatı 40 TL'yi bulmuştu.

Daha sonra yeni yılla birlikte zamlanan bazı sigaralarda 1 TL indirime gidildi. Böylece grubun en ucuz sigarası 32, en pahalı sigarası ise 35 TL oldu.

Buna karşın yakın zamanda sigaraya zam bekleniyor.

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