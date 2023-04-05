TOKİ sonuç sorgulama e-Devlet ekranı | TOKİ İlk Evim, Arsa, İş yeri sonuçları listesi PDF nereden, nasıl öğrenilir?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 81 ilde arsa, iş yeri, konut kuraları çekilmeye devam ediyor. Kısa sürede milyonlarca vatandaşın katılım sağlayarak büyük ilgi gösterdiği projede kura çekilişleri canlı yayında noter huzurunda gerçekleşiyor. Ancak canlı yayınları izleyemeyenler kura sonuçlarını öğrenmek için sonuç ekranını araştırıyor. Peki TOKİ İlk Evim, Arsa, İş yeri sonuçları listesi PDF nereden, nasıl öğrenilir?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 81 ilde arsa, iş yeri, konut kuraları çekilmeye devam ediyor. Kısa sürede milyonlarca vatandaşın katılım sağlayarak büyük ilgi gösterdiği projede kura çekilişleri canlı yayında noter huzurunda gerçekleşiyor. Ancak canlı yayınları izleyemeyenler kura sonuçlarını öğrenmek için sonuç ekranını araştırıyor. Peki TOKİ İlk Evim, Arsa, İş yeri sonuçları listesi PDF nereden, nasıl öğrenilir?
TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
TOKİ sonuçları, TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden "Talep Toplama Projeleri İçin Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" ekranı aracılığıyla kontrol edilebilecek.
Şimdiye kadar çekilişi tamamlanan konutlar için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile hak sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.
e-Devlet 'Talep toplama projeleri için hak sahipliği kura sonucu sorgulama' butonunu kullanarak hem arsa hem de sosyal konut hak sahipliği sorgulanabilir.
TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?
TOKİ para iadesi konusu, kura çekimleri devam ederken merak konusu oldu. TOKİ başvurusu yapanlar 500 TL başvuru ücretiyle beraber kampanyaya katıldı.
TOKİ kura sonuçları gün gün belli olurken hak sahibi olamayanlar, 'TOKİ para iadesi Ziraat Bankası, Halkbank' şeklinde araştırmalarını sıklaştırdı. TOKİ para iadesi ile ilgili açıklama yapıldı.
TOKİ, kura çekiminden 5 gün sonra iade edileceğini, iadenin de banka şubeleri veya ATM'ler üzerinden alınacağını açıkladı.
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