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Son dakika: Elektriğe indirim geldi! Yüzde kaç indirim geldi? Faturalara ne zaman yansıyacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.03.2023 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023
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Son dakika: Elektriğe indirim geldi! Yüzde kaç indirim geldi? Faturalara ne zaman yansıyacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında müjdeyi duyurarak, nisan ayından itibaren elektrik ve doğal gaza indirim geleceğini açıkladı. Müjdenin duyurulmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında "Elektriğe yüzde kaç indirim geldi?", "Sanayi gazına indirim son dakika" şeklinde araştırmalara başladı. İşte konuya ilişkin detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında müjdeyi duyurarak, nisan ayından itibaren elektrik ve doğal gaza indirim geleceğini açıkladı. Müjdenin duyurulmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında "Elektriğe yüzde kaç indirim geldi?", "Sanayi gazına indirim son dakika" şeklinde araştırmalara başladı. İşte konuya ilişkin detaylar...

ELEKTRİK VE SANAYİ GAZINA YÜZDE KAÇ İNDİRİM GELDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda elektirik ve sanayi gazına indirim haberini duyurdu. Başkan Erdoğan, "Şimdiden iki ayrı müjdeyi paylaşalım: Birincisi elektrikte tüm abonelerde nisandan itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz. İkincisi sanayicilerin kullandığı doğalgaz tarifesinde nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz." dedi.

ELEKTRİK İNDİRİMİ NE ZAMAN UYGULANACAK?

Nisan itibarıyla geçerli olacak indirim uygulaması mayıs ayında alınacak faturalara yansıyacak.

FATURA NE KADARA DÜŞECEK?

300 TL gelen fatura 255 TL'ye düşecek.

400 TL gelen fatura 340 TL olacak.

500 TL elektrik faturası 425 TL olacak.

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