Son dakika: Elektriğe indirim geldi! Yüzde kaç indirim geldi? Faturalara ne zaman yansıyacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu!

ELEKTRİK VE SANAYİ GAZINA YÜZDE KAÇ İNDİRİM GELDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda elektirik ve sanayi gazına indirim haberini duyurdu. Başkan Erdoğan, "Şimdiden iki ayrı müjdeyi paylaşalım: Birincisi elektrikte tüm abonelerde nisandan itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz. İkincisi sanayicilerin kullandığı doğalgaz tarifesinde nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz." dedi.