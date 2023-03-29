Son dakika: Elektriğe indirim geldi! Yüzde kaç indirim geldi? Faturalara ne zaman yansıyacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında müjdeyi duyurarak, nisan ayından itibaren elektrik ve doğal gaza indirim geleceğini açıkladı. Müjdenin duyurulmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında "Elektriğe yüzde kaç indirim geldi?", "Sanayi gazına indirim son dakika" şeklinde araştırmalara başladı. İşte konuya ilişkin detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında müjdeyi duyurarak, nisan ayından itibaren elektrik ve doğal gaza indirim geleceğini açıkladı. Müjdenin duyurulmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında "Elektriğe yüzde kaç indirim geldi?", "Sanayi gazına indirim son dakika" şeklinde araştırmalara başladı. İşte konuya ilişkin detaylar...
ELEKTRİK VE SANAYİ GAZINA YÜZDE KAÇ İNDİRİM GELDİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda elektirik ve sanayi gazına indirim haberini duyurdu. Başkan Erdoğan, "Şimdiden iki ayrı müjdeyi paylaşalım: Birincisi elektrikte tüm abonelerde nisandan itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz. İkincisi sanayicilerin kullandığı doğalgaz tarifesinde nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz." dedi.
ELEKTRİK İNDİRİMİ NE ZAMAN UYGULANACAK?
Nisan itibarıyla geçerli olacak indirim uygulaması mayıs ayında alınacak faturalara yansıyacak.
FATURA NE KADARA DÜŞECEK?
300 TL gelen fatura 255 TL'ye düşecek.
400 TL gelen fatura 340 TL olacak.
500 TL elektrik faturası 425 TL olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT'lilere OKKALI ÖDEME! Son 3 gün! 7.500, 2.000 + 4000 TL 16 günlük maaş farkı yatacak! Nisan ayı SSK, BAĞ-KUR, 4A, 4B MAAŞ TAKVİMİ
- Beklenen kış asıl şimdi geliyor! Atkı, bere, mont, içlikleri hazırlayın! Kar, fırtına derken... Türkiye'yi aniden saracak! Mart sonunda yaza veda!
- Cep telefonu SON DAKİKA | Telefon fiyatları arttı mı, aratacak mı? Ticaret Bakanlığı noktayı koydu! iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei fiyatları son durum
- 2 adımlı kura çekilişi nasıl gerçekleşecek? TOGG T10X çekilişi bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?
- BES'i olana ucuz kredi imkanı! Evlilik, Eğitim, Sağlık ihtiyaçlarına anında nakit desteği! EYT detayı yüzleri güldürdü! BES kredisi nasıl alınır?
- TOGG ASİL VE YEDEK LİSTE | Açıklandı mı? T10X ne zaman teslimat edecek? Yedek kontenjanı kaç kişi?
- Fatma Girik'in annesi öldü mü? Fatma Girik'in annesi kimdir, kaç yaşında öldü, hastalığı neydi?
- Tüm annelere 1.300 TL para desteği! ASHB ödemeleri başlattı! Başvuru dilekçesini veren PTT'den nakit çekebiliyor!
- YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2023 | YKS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? Sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023?
- Asgari ücrete ara zam olacak mı son dakika? Temmuz ayında ara zam yapılacak mı? Bakan Vedat Bilgin TARİH VERDİ!
- Biz Kimden Kaçıyorduk Anne 2.sezon olacak mı? Netflix Biz kimden Kaçıyorduk Anne yeni sezon ne zaman?
- Türkiye Hırvatistan maçı CANLI İZLE! 28 Mart Türkiye-Hırvatistan milli maç canlı yayın şifresiz izle!