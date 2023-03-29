Başkan Erdoğan'dan asgari ücrete zam müjdesi! "Temmuzda zam olacak"
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada temmuz ayında asgari ücrete zam olacağını söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada temmuz ayında asgari ücrete zam olacağını söyledi.
BAKAN BİLGİN "TEMMUZDA YENİDEN DEĞERLENDİRİRİZ" DEMİŞTİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete zam konusunda, "Temmuz'da yeniden değerlendiririz. O günkü şartlarda bakarız ama günümüzde öyle bir şey yok." ifadesini kullanmıştı.
Bilgin, Meclis'te AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine Bilgin, "Öyle bir şey yok. Ben hiçbir yerde öyle bir şey söylemedim. Asgari ücret bildiğiniz gibi 8 bin 500 lira açıklandı. Enflasyon düşüyor. Temmuz ayında bu eğilim, düşüş devam ederse, asgari ücrette yeniden bir düzenleme yapma veya ihtiyaç duyulmaz. Temmuz'da yeniden değerlendiririz. O günkü şartlarda bakarız ama günümüzde öyle bir şey yok." dedi.
EMEKLİLERE EK DÜZENLEME OLACAK MI?
"Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldiniz. Emeklilere yönelik bir düzenleme olacak mı?" sorusuna ise Bilgin, "Yaptık işte... Türkiye tarihinde ilk defa bu oluyor. Geçmişe doğru bir inceleyin bakın. Türkiye'de ilk defa en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Bu tarihimizde ilk defa yapılan çok ciddi bir düzenlemedir. Bundan 10 milyon emeklimiz istifade edecektir. Onun için daha yeni bir şey yok." karşılığını verdi.
Bilgin, 7 bin 500 lira üzerinde maaş alan emeklilere kademeli bir artış yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruyu da "Şu anda gündemimizde öyle bir şey yok." diye yanıtladı.
BAŞKAN ERDOĞAN BİLGİN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul etti. Alınacak kararların herkesin merakla beklediği bu ekonomi zirvesi AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşmişti.
EMEKLİYE ÇİFTE MÜJDE
Diğer yandan geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşı 5 bin 500'den 7 bin 500 liraya çıkarılmış, emekli bayram ikramiyeleri ise 2 bin liraya yükseltilmişti.
DÜZENLEME TBMM'DEKİ KOMİSYONDAN GEÇTİ
En düşük emekli aylığının 7500 liraya, bayram ikramiyelerinin 2 bin liraya çıkarılmasını da içeren yasa teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Komisyon görüşmelerinde yasa teklifinin kapsamı genişledi. Güvenlik korucuları ve vefatları halinde hak sahiplerine bağlanan emekli aylığı en düşük 7500 lira olacak. Bu düzenlemenin yıllık maliyeti de yaklaşık 1.2 milyar lira olarak hesaplandı. Yüksek yargı mensuplarının ek gösterge ve tazminatlarında da düzenlemeye gidildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ankara'da yarın okullar tatil mi? 30 Mart Ankara'da okullar kar tatili olacak mı? MEB ve Valilik açıklamaları...
- TOGG İadeleri ne zaman yatacak? Trumore e-Cüzdan ile hesaba para aktarma... 60.000 TL para kaç gün sonra ödenir? Yedek listesine iade yapılacak mı?
- Geçici işçilere kadro son dakika 2023! 90 bin işçi için Meclis açıklaması geldi! Taşeron, TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuş...
- EYT'lilere OKKALI ÖDEME! Son 3 gün! 7.500, 2.000 + 4000 TL 16 günlük maaş farkı yatacak! Nisan ayı SSK, BAĞ-KUR, 4A, 4B MAAŞ TAKVİMİ
- Beklenen kış asıl şimdi geliyor! Atkı, bere, mont, içlikleri hazırlayın! Kar, fırtına derken... Türkiye'yi aniden saracak! Mart sonunda yaza veda!
- Cep telefonu SON DAKİKA | Telefon fiyatları arttı mı, aratacak mı? Ticaret Bakanlığı noktayı koydu! iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei fiyatları son durum
- TOGG T10X çekilişi bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda? 2 adımlı kura çekilişi nasıl gerçekleşecek?
- BES'i olana ucuz kredi imkanı! Evlilik, Eğitim, Sağlık ihtiyaçlarına anında nakit desteği! EYT detayı yüzleri güldürdü! BES kredisi nasıl alınır?
- TOGG ASİL VE YEDEK LİSTE | Açıklandı mı? T10X ne zaman teslimat edecek? Yedek kontenjanı kaç kişi?
- Fatma Girik'in annesi öldü mü? Fatma Girik'in annesi kimdir, kaç yaşında öldü, hastalığı neydi?
- Tüm annelere 1.300 TL para desteği! ASHB ödemeleri başlattı! Başvuru dilekçesini veren PTT'den nakit çekebiliyor!
- YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2023 | YKS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? Sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023?