Başkan Erdoğan'dan asgari ücrete zam müjdesi! "Temmuzda zam olacak"

Bilgin, 7 bin 500 lira üzerinde maaş alan emeklilere kademeli bir artış yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruyu da "Şu anda gündemimizde öyle bir şey yok." diye yanıtladı.

BAŞKAN ERDOĞAN BİLGİN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul etti. Alınacak kararların herkesin merakla beklediği bu ekonomi zirvesi AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşmişti.