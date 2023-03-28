TOKİ kura çekiliş numarası nasıl öğrenilir? TOKİ SIRA NO ÖĞRENME EKRANI | e-devlet kura numarası sorgulama
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı devam ediyor. TOKİ kura çekilişlerini takip eden vatandaşlar, kura çekimi esnasında okunan sıra numaralarını sorgulamaya başladı. Peki, TOKİ kura çekiliş numaramı nasıl öğrenebilirim? İşte, TOKİ kura sıra numarası sorgulama ekranı!
"TOKİ kura çekiliş numarası nasıl öğrenilir?" sorusu arsa ve konut başvurusunda bulunanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi İlk Evim İlk İş Yerim için yapılan kura çekilişleri devam ediyor.Kura çekiliş esnasında okunan sıra numaraları merak ediliyor. Peki, TOKİ kura sıra numarası nasıl öğrenilir? İşte, detaylar...
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura sonuçları, noter huzurunda çekilişin tamamlanmasının ardından kurumun resmi internet sayfasından yayınlanacak. Kura sonuçlarınızı çekilişin tamamlanmasının ardından öğrenebilirsiniz.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ 16 MART-19 NİSAN ARASINDA TAMAMLANACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim" projesinde kura çekimleri İstanbul'da 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ'NDE KURA ÇEKİMİ İÇİN SON AŞAMAYA GEÇİLDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan "İlk Evim" projesinde kura çekimlerinde sona gelindi. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen kura çekimleri 6 Mart tarihinde Ankara'da başlayarak kalan diğer illerle devam etti.
TOKİ İSTANBUL ESENLER, BAŞAKŞEHİR, ARNAVUTKÖY KURA TARİHLERİ 2023
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek.
Çekiliş, Tuzla ilçesi ile başladı.
İşte diğer ilçelerde TOKİ İstanbul kura tarihleri takvimi şöyle:
16-29 Mart 2023: Tuzla 20 bin 920 konut
30 Mart 2023: Çatalca 540 konut
30 Mart 2023: Silivri Selimpaşa 200 konut
1-19 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut
Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 28 bin 340 hak sahibi için yapılacak sosyal konutun kuraları da 1- 19 Nisan tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda çekilecek.
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