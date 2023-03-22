TOGG kredi kartı ile ön sipariş alınıyor mu? Trumore üzerinden kartla ödeme yapılıyor mu? İşte yerli ve milli TOGG T10X sipariş süreci
Yerli ve milli otomobilimiz TOGG için ön sipariş süreci başladı. 60 bin TL'lik ödemesi gerçekleştirenler ön sipariş kurasına katılmaya hak kazanıyor. Vatandaşlar konuya ilişkin ödemeleri kredi kartıyla yapılıp yapılamayacağını öğrenmeye çalışıyor. Peki TOGG kredi kartı ile ön sipariş alınıyor mu? Trumore üzerinden kartla ödeme yapılıyor mu?
Yerli ve milli otomobilimiz TOGG için ön sipariş süreci başladı. 60 bin TL'lik ödemesi gerçekleştirenler ön sipariş kurasına katılmaya hak kazanıyor. Vatandaşlar konuya ilişkin ödemeleri kredi kartıyla yapılıp yapılamayacağını öğrenmeye çalışıyor. Peki TOGG kredi kartı ile ön sipariş alınıyor mu? Trumore üzerinden kartla ödeme yapılıyor mu?
TOGG KREDİ KARTI İLE ÖN SİPARİŞ ALIYOR MU?
Yerli otomobil için ön siparişler bugün başlıyor ve 27 Mart'a kadar sürecek.
Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden sipariş alınacak. Buna göre, her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak. Çekilişe katılan kullanıcılar, ön ödeme öncesi akıllı cihazlarını modelinden rengine konfigüre edebilecek.
28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle de ön sipariş sahipleri belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken versiyon ve sıralama yeri dikkate alınacak.
TOGG T10X'İN FİYATI AÇIKLANDI
Türkiye'nin 60 yıllık otomobil hayali gerçek oluyor. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TOGG'un yakın tarihte satışa sunulacağını ve TOGG T10X modelinin fiyatının 953 bin liradan başlayacağını açıklaması vatandaşları mutlu etti. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un satış fiyatı resmi olarak belli olunca TOGG meraklıları AVM girişinde sergilenen TOGG T10X modelini görmek için akın etti.
TOGG'A ÖZEL KREDİ DESTEĞİ
TOGG'un Bursa Gemlik'teki üretim üssünde 29 Ekim'de seri üretime başlamasının ve fiyat belirleme sürecinin ardından kamu bankalarının devreye girerek TOGG'a özel düşük maliyetli finansman sağlayacağı, yılsonuna kadar yaklaşık 20 bin otomobil üretilerek 2030'a kadar 1 milyon aracı teslim edeceği açıklandı. Buna göre, noter huzurunda satışa sunulacak olan otomobilin adı T10X şeklinde belirlendi. Yapılan açıklamaya göre, otomobil için ön siparişler 16-27 Mart tarihleri arasında Trumore dijital platformu ve TOGG web sitesi üzerinden alınacağı kaydedildi.
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