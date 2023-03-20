Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL? 2023 Ramazan pidesi fiyatı ne kadar oldu? İstanbul, İzmir, Ankara...

2023 Ramazan pidesi fiyatı açıklandı! Ramazan ayına sayılı günler kala her yıl olduğu gibi bu yılda pide fiyatının ne kadar olacağı merak ediliyordu. Oruç ibadetinin yerine getirek olan islam alemi Ramazan pidesinin ne kadar, kaç TL olacağını araştırıyor. Son dakika açıklaması Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan geldi. Peki, Türkiye genelinde 300 gramlık pide fiyatı ne kadar oldu?