ABD'den sonra şimdi de Avrupa'daki bankacılık sistemi kırmızı alarm durumunda!
Amerikan bankacılık sektörünün ardından şimdi de Avrupa büyük bir panik içinde. Uzun zamandır zor durumda olan İsviçreli Credit Suisse kendisi ile birlikte Avrupa bankacılık sektörünü de dibe çekti.
ABD'deki bankacılık krizinin ardından şimdi de Avrupa panik içinde. Güvenin zaten uzun zamandır azaldığı Credit Suisse, zor durumda. Bankanın hisseleri, en büyük borç veren olan Suudi Ulusal Bankası'nın daha fazla finansman sunamayacağını söylemesinin ardından yüzde 26 düştü.
Avrupa bankacılık hisseleri de yüzde 6'nın üzerinde geriledi. En büyük kan kaybı, yüzde 10 ile BNP Paribas'da, yüzde 12 ile Societe Generale'de, yüzde 9 ile Commerzbank'ta ve yüzde 8 ile Deutsche Bank'ta görüldü.
SUUDİLER YARDIM ETMEYECEK
Krizi başlatan, dün Suudi Ulusal Bankası Başkanı Ammar Al Khudairy, bir röportajda bankaya ilave yardım için finansman sağlayıp sağlamayacakları sorusuna verdiği "Cevap pek çok nedenden dolayı kesinlikle hayır. Şu anda bankanın yüzde 9.8'ine sahibiz.
Yüzde 10'un üzerine çıkarsak, düzenleyicimiz, Avrupa düzenleyicileri veya İsviçre düzenleyici kurumları tarafından, her türlü yeni kurallar devreye girecek. Yeni bir düzenleyici sisteme girme niyetinde değiliz" cevabı oldu. Ancak Al Khudairy, Credit Suisse'in dönüşüm planından memnun olduğunu sözlerine ekledi ve fazladan paraya ihtiyacı olma ihtimalinin düşük olduğunu da dile getirdi.
9 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARMIŞLARDI
Credit Suisse, son birkaç yılda itibarına ve kârına zarar veren ve birkaç üst düzey yöneticinin işini kaybetmesine neden olan bir dizi yanlış adım attı.
Ekim ayında 9 bin kişiyi işten çıkaran banka, yatırım bankasını da devre dışı bıraktı ve servet yönetimine odaklanmayı içeren radikal bir yeniden yapılandırma planı başlattı.
Credit Suisse Başkanı Axel Lehmann, "Güçlü sermaye oranlarımız, güçlü bir bilançomuz var. İlacı aldık zaten" deyip ekimde açıklanan programa atıfta bulunsa da piyasalar belli ki aksini düşünüyor. Suudi Ulusal Bankası, geçen yıl kurtarma planının bir parçası olarak 4.2 milyar dolarla Credit Suisse'in yüzde 9.9 hissesini almıştı.
ROUBİNİ: LEHMAN KRİZİ GİBİ
Yatırımcılar, bankanın önceki gün 2022 ve 2021 dönemsel raporlarında "önemli zayıflıklar" da gözlemlemişti. Bankanın temerrüde düşme riskini gösteren CDS'leri dün UBS'in 18 katına Deutsche Bank'ın ise dokuz katına çıktı. CDS'lerde son fiyat 1.200 baz puana kadar yükseldi.
Banka CDS'lerinde 1.000 baz puanın üzerindeki spreadler son derece nadir görülüyor. Son olarak Yunan bankaları, ülkenin borç krizi ve ekonomik çöküş sırasında benzer seviyelerde işlem görmüştü. Kahin olarak bilinen ekonomist Nouriel Roubini de Credit Suisse'in yaşadığı süreci Lehman Brothers'ın batışına benzetti.
TÜRKİYE'Yİ ETKİLEMEZ
Türkiye Bankalar Birliği yetkilileri Credite Suisse ve ABD'de bankacılık sektöründe yaşananların Türk bankalarını etkilemeyeceğini söyledi.
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