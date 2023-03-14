Depremzede taşınma yardımı nasıl alınır? 15 bin TL taşınma yardımı ne zaman yatacak? Ödemeler başladı!
"Depremzede 15 bin TL nakit yardım ne zaman yatacak?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden milyonlarca vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve evlerinni yıkılmasına neden oldu. Evi yıkılan ve kullanılamaz hale gelen depremzedeler için 10 bin TL yardımın yanı sıra yardımı 15 bin TL taşınma yardımı yapılacağı açıklandı. Peki, "Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ne zaman yatacak?" İşte depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı başvuru ekranı...
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından, depremzedeler için 15 bin TL taşınma yardımı yapılacağı duyuruldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 15 bin TL taşınma yardım ödemesinin yatacağı tarihe ilişkin önemli bir açıklama geldi. Peki, depremzede taşınma yardımı nasıl alınır, ödemeler ne zaman yatacak? İşte afetzedelere 15 bin TL taşınma yardımı başvuru detayları ve ödeme tarihleri...
15 BİN TL TAŞINMA YARDIMI NE ZAMAN YATIRILACAK?
Yaşanan Kahramanmaraş depremi sebebiyle bölgede yaralar hızla sarılmaya devam ederken evi yıkılan ya da kullanılamaz hale gelen vatandaşlar için deprem taşınma yardımı müjdesi verilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taşınma yardımının 28 Şubat 2023 hesaplara yatırılacağını duyurmuştu.
Başkan Erdoğan, 6 Mart ( bugün) sona eren Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, depremzede vatandaşlara sağlanacak olan taşınma yardımı ödemelerinin başladığını söyledi.
TAŞINMA YARDIMINDAN KİMLER YARARLANACAK?
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası 10 ilde ciddi hasarlar yaşandı. Deprem taşınma desteğinden afet bölgesi ilan edilen illerdeki vatandaşların yararlanması bekleniyor.
TAŞINMA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar barınma desteği başvurularını, e-Devlet üzerinden AFAD'ın "Afetzede Barınma Desteği" ekranından yapabilecek.
TAŞINMA YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN
15 BİN TL TAŞINMA YARDIMI VERİLECEK!
Deprem bölgesi olan illerde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya ziyaretinde yaptığı açıklamada depremzede vatandaşlara yapılacak yardımlarla ilgili bilgi vermişti.
AFAD ödeneğinden vatandaşlara 15 bin TL taşınma yardımı, 5 bin TL ve 2 bin TL kira yardımı yapılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca hane başına 10 bin TL destek yardımı verileceğini açıklamıştı.
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