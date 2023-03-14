Depremzede taşınma yardımı nasıl alınır? 15 bin TL taşınma yardımı ne zaman yatacak? Ödemeler başladı!

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından, depremzedeler için 15 bin TL taşınma yardımı yapılacağı duyuruldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 15 bin TL taşınma yardım ödemesinin yatacağı tarihe ilişkin önemli bir açıklama geldi. Peki, depremzede taşınma yardımı nasıl alınır, ödemeler ne zaman yatacak? İşte afetzedelere 15 bin TL taşınma yardımı başvuru detayları ve ödeme tarihleri...