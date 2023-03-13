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Hızırcan Çakıroğlu’ndan yeni kripto projesi: BitcoinChange

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.03.2023
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Hızırcan Çakıroğlu’ndan yeni kripto projesi: BitcoinChange

Türkiye’deki ilk kripto fiziki bankalarını açarak sektöre öncülük eden girişimci Hızırcan Çakıroğlu, bir yeniliğe daha imza atmaya hazırlanıyor. BitcoinChange projesinde sona geldiklerini duyuran Çakıroğlu, “BitcoinChange ile kripto paralar hayatımızın bir parçası olacak” diyor.

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