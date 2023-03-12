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Geçici işçiye kadro ne zaman yasalaşacak? Geçici işçiye kadro Meclis'ten geçti mi?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.03.2023
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Geçici işçiye kadro ne zaman yasalaşacak? Geçici işçiye kadro Meclis’ten geçti mi?

"Geçici işçiye kadro ne zaman yasalaşacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çalışma hayatına yönelik düzenlemeler kapsamında bulunan 60 bin kişiyi ilgilendiren geçici işçiye kadro düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle geçici işçilerin kadrolu işçi olarak çalışmaları sağlanacak ve bazı sosyal haklarda da iyileştirmeye gidilecek. Peki, Geçici işçiye kadro ne zaman yasalaşacak? Geçici işçiye kadro Meclis'ten geçti mi?

"Geçici işçiye kadro ne zaman yasalaşacak? Geçici işçiye kadro Meclis'ten geçti mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçici işçiye kadro son dakika gelişmeleri 12 Mart 2023 tarihinde gündeme geldi. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin hayata geçirilmesiyle süreç geçici işçiye kadro düzenlemesine geldi. Peki, Geçici işçiye kadro ne zaman yasalaşacak? Geçici işçiye kadro Meclis'ten geçti mi?

TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Taşerona kadro ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak geçiçi işçi sorunu çözüme kavuşturulacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz 6 Mart'ta düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada geçiçi işçilerle ilgili düzenlemenin tamamlandığını ve kadro teklifinin Meclis'e sunulacağını ifade etmişti.

Geçiçi işçi düzenlemesinin tamamlanması sonrası ise 90 bin taşerona kadro verilmesine ilişkin sürecin başlaması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada önceden 1 milyon işçiye kadro verildiğinin altını çizerek 90 bin işçinin faydalanamadığını ifade etmişti.

Ardından ise "Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

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